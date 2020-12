Alcaldía derogó decretos que posibilitaban el desarrollo del Proyecto Integral de Renovación Urbana Entreparques

Mediante el decreto 267 del 2020, la administración Distrital derogó los decretos 671 del 2017 y 746 del 2018 que permitían el desarrollo del proyecto integral de renovación urbana Entreparques.

El decreto 671 contemplaba la incorporación al tratamiento de renovación urbana de los sectores Patria, Alcázares y Siete de Agosto y el 746 eliminó el plazo establecido en el artículo 10 del 671 para la formulación del instrumento intermedio a través del cual se deberían desarrollar los sectores incorporados.

La decisión de la derogatoria se da luego de ocho meses de diagnóstico, socialización a la comunidad, revisión de órganos de control y veedurías ciudadanas, así como revisiones técnicas y jurídicas de las secretarías de Planeación, Hábitat y Jurídica.

Con esta derogatoria quedan vigentes las normas de las UPZ 21-Los Andes y 98- Los Alcázares, de los sectores incorporados donde, a través de los decretos derogados, existía la posibilidad de generar una norma urbanística específica para su desarrollo a través de planes parciales o englobes de predios, que ahora quedan descartados.

Esto implica que las acciones urbanísticas en el área se ciñen a las fichas normativas de las UPZ vigentes en cuanto a usos, intensidad de usos y edificabilidad, a través de las respectivas licencias urbanísticas. Igualmente, se elimina la posibilidad de que el proyecto quede incluido en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial – POT.

A partir de la expedición de esta nueva decisión, el área quedará incluida como zona de revitalización, esto es, intervenciones en el territorio con diferentes enfoques. La Secretaría Distrital de Planeación viene adelantando estudios en el Distrito 10, al que pertenece la zona en cuestión, para identificar intervenciones de diferentes escalas (blandas, semi-permanentes y permanentes o duras) que permitan el desarrollo del territorio, de la mano de las comunidades.

“La zona que cubría el decreto 671 se encuentra dentro del distrito 10 que se viene evaluando por parte de la SDP y otras entidades distritales en el marco de la revisión del POT, para generar propuestas que obedezcan a la ciudad de 15 minutos, de manera que se consoliden proyectos de diferente índole, donde exista una participación ciudadana incidente en sus territorios”, explicó la Secretaria de Planeación Adriana Córdoba.

Sobre El Proyecto Integral de renovación urbana – PIRU ‘Entreparques’

El PIRU “Entreparques” se contempló en la anterior administración como un proyecto urbano integral en torno a los corredores troncales de la avenida NQS, autopista Norte, calle 80 y avenida Suba, que pretendía una articulación espacial y funcional entre el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el parque el Virrey y el corredor ecológico del Canal de Rio Negro, a través de la generación de un espacio público lineal con equipamientos sociales, educativos y culturales, desarrollos de vivienda, comercio y servicios.

Este proyecto abarcaba un área aproximada de 185.5 hectáreas y una longitud de 3,5 kilómetros de los barrios Patria, San Martín, Santa Sofía, Juan XXIII, Once de Noviembre, La Aurora, Los Alcázares Norte, Los Alcázares, La Merced Norte, Siete de Agosto y La Paz de la Localidad de Barrios Unidos.

Algunos residentes se opusieron a la posibilidad de su desarrollo por considerar, entre otras razones, que no fue lo suficientemente socializado y no hubo posibilidad de participación, además de que no cumplía con la función de conectividad de la Estructura Ecológica Principal, permitía alturas de hasta 16 pisos y contemplaba una amenaza de expropiación de algunas viviendas.