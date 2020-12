REGALOS DE NAVIDAD Y LAS AMANTES DEL REY

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (322)

REGALO DE NAVIDAD CON VIRUS

En estas fiestas de navidad que celebramos desde comienzos de diciembre hasta mediados de enero, todo en función de la costumbre de recordar el nacimiento de Emmauel, Jesua, Jehova o Jesús, para los católicos y cristianos el niño Jesús, es tradición que hagamos regalos a las personas que están más cerca de nosotros, como la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, la esposa, el esposo, los hijos, los compañeros, los novios.

Pero en este año 2020 esa tradición se quiebra como cristales de nieve. No estaremos juntos con toda la familia, seguramente nos reuniremos virtualmente por zoom, guardaremos la distancia y recordaremos que justo hace un año se enloqueció el coronavirus, un casi ser que amenaza a la humanidad entera.

Los recursos para atender nuestras necesidades han disminuido para por lo menos el 80% de las personas y tenemos que repensar cómo vivir lo mejor posible en estas navidades.

Unas pocas empresas se han reinventado y otras han ganado. Veamos:

Las compras por internet han apalancado a los gigantes, las ventas a domicilio de productos de primera necesidad, los productores de medicamentos, los bancos, los burócratas del Estado, los corruptos que se apropian de los bienes públicos y siguen con el despilfarro, los bancos que siguen cobrando altos intereses y han bajado la paga de intereses y en muchos casos los evaden, los investigadores exitosos de la vacuna que recibirán millones de ganancias, las funerarias, los oferentes de divertimento virtual que tienen medios tecnológicos de última generación, los políticos que tienen en sus manos los hilos del poder, los privilegiados de altas pensiones, los que venían trabajando en línea con servicios como telefonía, televisión , internet. Dejo aquí la cuenta.

Esas personas podrían comprar menos para ellas e invertir en ayudar a familiares, a fundaciones. Menos despilfarro y más solidaridad.

LOS AUTO REGALOS

Posiblemente los abrazos y el jolgorio van a estar limitados, pero los mensajes de amor y de paz en la familia pueden crecer. Es una época maravillosa para reconciliación con nosotros mismos y con nuestros allegados. Generosidad y humildad de corazón.

Y no olvidemos que para nosotros lo mejor de lo mejor, no lo mejor material, no importa que tengamos limitaciones porque para mejorar nuestra estima, para leer un buen libro, para hacer un balance de nuestra vida física, mental, espiritual, afectiva, laboral, intelectual, visionaria del futuro, no necesitamos dinero y mejorando esos aspectos seguramente tendremos nuevos y mejores horizontes.

Comencemos ya porque dentro de unos minutos puede ser tardes. Recordemos, después, el mañana es YA, ahora.

LAS AMANTES DEL REY

La vida íntima de las personas se va con ellas a la tumba. Se pueden saber los hechos que saltan a las vista, pero sus razones de corazón seguirán ocultas y pocos las pueden entender.

Esto es justo lo que pasa con el Rey Don Juan Carlos de Borbón, hoy Rey emérito, que es lo mismo que no ser rey.

La fidelidad se predicó para las mujeres porque solo teniendo relaciones sexuales con su marido se podía garantizar la paternidad y la verdad filial de los descendientes, herederos del poder económico y político. La sangre hereda el poder en todas sus formas.

Y al hombre se le permitió la infidelidad hasta el punto de que la fidelidad en el hombre lo hacía ver poco macho. Pero para ser infiel el hombre necesita una mujer y la mujer que facilita la infidelidad es tan infiel como el hombre y hay forma de compensar las culpas porque el hombre propone, la mujer dispone y casi nunca es gratis la disposición. Esta es la verdad y espero no sea lapidado por esta afirmación.

Y la infidelidad en las personas cultas, adineradas es casi un deber no solo para el hombre, sino para la mujer. La historia es rica en relatar a su manera estas infidelidades.

No salgo a defender a Don Juan Carlos que de nada le sirve mi defensa, sino a proponer una mirada humana a su situación como ser humano, como simple pasante en el camino terrenal.

La ocasión hace al ladrón y cuando el sexo se alborota el mundo se despelota. Corinna Larsen, es como el ladrón y alborotó el sexo y la chequera de don Juan Carlos, que por más Rey que sea se atontó como el más tonto de los mortales. Se apendejó diría en lenguaje popular.

Corinna no es la niña ingenua, la ilusa con el amor del Rey. Es hábil negociante y sabe cómo va el agua al molino. Tendió el tapete y el Rey lo pisó con buena dosis de estupidez.

El Rey con 66 años y ella con 39 años, podían ser padre e hija, pensó o tal vez creyó que había enamorado a Corinna. Torpe y necio porque ella le hizo llave al cheque y tendió al Rey en la lona. Cayó redondo.

Los hombres dejamos la inteligencia, la poca que tenemos, cuando llega la edad del puerco, la edad del diablo del medio día.

Y para que no caigan como el Rey don Juan Carlos de Borbón, sobrepongan su poder en su parte baja abdominal. Sepan manejar sus instintos y sus debilidades, para evitar que tengan desastres, que para muchos y muchas son su ruina económica y familiar.

UNA DECISIÒN INFRANQUEABLE

Que sea política de Estado que haya CERO EMBARAZOS EN Y POR MENORES DE 22 o 25 AÑOS y por supuesto que CERO EMBARAZOS NO DESEADOS Y MENOS EN INFANTES Y ADOLESCENTES. Es nuestro mejor regalo de navidad.

Paz y amor es sus familias y feliz navidad sin pólvora ni bebidas embriagantes. Feliz navidad

Bogotá, del 14 al 20 de diciembre de 2020

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 3153374680