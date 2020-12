Si habrá ciclovía durante el fin de año en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en días pasados que este año, por motivos de la pandemia, se canceló la ciclovía nocturna en Bogotá con el fin de evitar aglomeraciones. Sin embargo, las jornadas que se realizan los domingos de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. continuarán durante lo que resta del año 2020.

En las jornadas dominicales habrá actividades lúdicas alusivas a la navidad para los niños y niñas de la Ciclovía. Estas se realizarán el 20, y 27 de diciembre entre las 8:00 a.m. a 1:00 p.m, en la salida desde la carrera 50 con calle 2d, carrera 36 con calle 7 y avenida Boyacá con calle 147.

Sigue estas recomendaciones para que disfrutes de las jornadas de Ciclovía de manera segura

Evita aglomeraciones, usa tapabocas, lleva gel antibacterial o alcohol

No descuides a los menores de edad. Te recomendamos que ellos porten toda la información necesaria en caso de extravío

No descuides tus objetos personales

Porta siempre tu documento de identidad y de la EPS

Usa ropa y calzado cómodo

Si te vas desplazar en bicicleta, utiliza los elementos de seguridad.

Sé prudente con la velocidad durante sus desplazamientos. No corras. La Ciclovía es recreativa

Respeta siempre las señales de tránsito y los actores viales

La bicicleta es personal, no transporte niños ni acompañantes en la barra o sobre el manubrio

No descuides tu bicicleta, toma las medidas necesarias para tu seguridad

Acata todas las recomendaciones dadas por las autoridades competentes

Si llevas mascotas utiliza los collares para mantenerlas controladas y hazte responsable de recoger sus excrementos

Si vas a realizar recorridos prolongados mantente hidratado