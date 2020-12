Inician elecciones de Consejos Distritales y Locales de Protección Animal

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDPAC, y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, convocan e invitan a los bogotanos y bogotanas, organizaciones y colectivos animalistas, a participar en las elecciones de los cinco cupos de organizaciones sociales del Consejo Distrital y los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal de las localidades de Puente Aranda, Fontibón, Los Mártires y Engativá



El Concejo Distrital aprobó el Acuerdo 524 de 2013 que establece los lineamientos para la creación del Consejo Distrital y Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, D. C.: “como entes consultivos de la Administración Distrital y local, en las políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas, relacionadas con la protección y bienestar animal en el Distrito”.

Así será el proceso electoral

El proceso de inscripción de los candidatos, candidatas y votantes se realizará de manera virtual en www.participaciónbogota.gov.co a través del formulario habilitado hasta el 17 de diciembre de 2020.

Cronograma electoral:

Del 14 al 17 de diciembre: convocatoria e inscripciones.

18 y 19 de diciembre: revisión de requisitos de inscripción y subsanaciones.

19 de diciembre: envío por parte de las alcaldías locales del listado definitivo de votantes y candidatos habilitados para el proceso electoral de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal.

15 de diciembre: misión por parte del IDPAC del listado definitivo de los candidatos y votantes para el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal.

Del 20 de diciembre a las 7:00 a.m. hasta el 21 de diciembre a las 4:00 p.m.: votaciones del Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal, cuyas Alcaldías Locales hayan determinado su elección mediante la plataforma VOTEC.

21 de diciembre: escrutinio y publicación de resultados en www.participacionbogota.gov.co

Así estará conformado el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá

El Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal estará conformado por Alcalde o Alcaldesa Mayor o su delegado, el Secretario (a) Distrital de Gobierno o su delegado (a), el Secretario (a) Distrital de Ambiente o su delegado, el Secretario (a) Distrital de Desarrollo Económico o su delegado (a), el Secretario (a) Distrital de Salud o su delegado (a), el Director del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) o su delegado (a), un delegado (1) o suplente de cada uno los consejos locales que se hayan creado en cada localidad, debidamente acreditado.

Así mismo, por cuatro (4) delegados o representantes por las organizaciones, fundaciones, colectivos o grupos que tengan relación con el sector de la protección y bienestar animal con mínimo un año de trabajo demostrable en el Distrito Capital y un (1) delegado o representante por las organizaciones o agremiaciones de comerciantes en Bogotá.

El Acuerdo consagra para el caso de las localidades que “los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal, serán creados y presididos por los alcaldes (as) Locales, o en quien éste delegue, bajo los lineamientos que establezca la respectiva Junta Administradora Local”.

Las localidades de Puente Aranda, Fontibón, Los Mártires y Engativá definieron lineamientos y reglamento para el procedimiento de la convocatoria de elección del Consejo Local de Protección de Bienestar Animal.

El proceso electoral se realizará a través del Sistema de Votación Electrónica (VOTEC) del IDPAC.

Estos son los requisitos al Consejo Distrital

Para los votantes: documento de identidad y diligenciamiento del formulario habilitado para tal fin en la página web www.participacionbogota.gov.co.

Para los candidatos: documento de identidad y documento de la organización que representa (certificado de caracterización expedido por el IDPAC).

Así mismo, presentar evidencias en PDF que acrediten mínimo un (1) año de trabajo en protección y bienestar animal, y diligenciar el formulario habilitado para tal fin en la página www.participacionbogota.gov.co.

Los candidatos y candidatasa miembros al Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal deberán adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos señalados, en formato PDF en la plataforma digital VOTEC en el botón de Inscripción Candidatos (as) – Distrital.

Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal de Bogotá D.C.

Número de integrantes por localidades:

De conformidad con lo ordenado por el Acuerdo Local 013 de 2020 de la Alcaldía Local de Fontibón, el Acuerdo Local 05 de 2018 de la Alcaldía Local de Engativá; el Decreto 016 de 2020 de la Alcaldía Local de Puente Aranda y el Acuerdo Local 001 de 2020 de la Alcaldía Local de Mártires; los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal estarán integrados en cada una de estas localidades, de la siguiente manera: Engativá 4, Puente Aranda 12, Los Mártires 8 y Fontibón 5.

Requisitos para los Consejos Locales

Los ciudadanos interesados en participar como votantes y/o candidatos(as) de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal deberán cumplir y acreditar el cumplimiento de los requisitos consagrados en los acuerdos estipulados por cada localidad, (ver cartilla de requisitos en el micrositio de las elecciones) www.participaciónbogota.gov.co

Cada una de las alcaldías locales será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en sus respetivos acuerdos y decretos una vez finalizadas las inscripciones en la plataforma VOTEC, y remitir al IDPAC el listado de votantes y candidatos(as) habilitados para continuar en el proceso electoral.

La Votación

Las elecciones se realizarán a través de la plataforma VOTEC desde el 20 de diciembre a las 7:00 a.m. hasta el 21 de diciembre a las 4:00 p.m.

Las personas que se inscribieron previamente tendrán derecho a un único voto, el cual podrá ejercerse de la siguiente manera:

Paso 1: Ingreso a la página participacionbogota.gov.co

Paso 2: Identificación con el documento de identidad e ingreso de la clave de cuatro dígitos creada al momento de la inscripción.

Paso 3: Ubicación de la localidad en la que se inscribió para votar.

Paso 4: Elección del candidato de su preferencia.

Paso 5: Dar la opción de envío del voto para que quede registrado.

El ciudadano o ciudadana que se inscribió tiene derecho a votar tanto para el consejo distrital como el local, pero solo puede votar en su localidad.

Censo electoral

El censo electoral para la elección del Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal lo constituyen los ciudadanos que, a la fecha de la emisión del listado definitivo, se encuentren habilitados como votantes en VOTEC.

Fórmula electoral

La fórmula electoral que determinará la conformación del Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal será de mayoría simple.

El Escrutinio

El escrutinio electoral se realizará una vez termine la jornada de votación el 21 de diciembre.

Los resultados del proceso electoral se consignarán en acta suscrita por el comité de escrutinio que contendrá: el nombre de los (las) candidatos, el conteo del número de votos correspondientes a cada uno de los (as) candidatos (as), los resultados de la elección y la identificación de los (las) candidatos (as) elegidos (as); documento que se publicará en la página web del IDPAC.

Las actas de escrutinio se conservarán en el IDPAC que a su vez informará a la alcaldesa mayor y a las alcaldías locales los representantes electos y se enviarán copias de la documentación a cada una de las alcaldías locales participantes en este proceso.

En caso de que haya empate entre candidatos (as), durante el escrutinio se procederá a realizar un sorteo, para lo cual, se colocan en una urna papeletas con los nombres de las candidatas(os) que hubiesen obtenido igual número de votos, un ciudadano designado extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que esta contuviere será el de la candidata o candidato ganador.

El Comité de Escrutinio

El IDPAC invitará a la Personería Distrital, al alcalde de cada localidad o su delegado, al director del IDPAC o su delegado y al director del IDPYBA o su delegado para conformar el Comité de Escrutinio que podrá actuar válidamente con la asistencia de al menos tres (3) de sus miembros.

Funciones del comité de escrutinio:

Realizar el escrutinio de los votos depositados para el Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal.

Diligenciar el acta de escrutinio con los resultados del proceso electoral.

Tramitar y resolver las impugnaciones presentadas por los candidatos(as) a los resultados electorales en el momento del escrutinio.

Impugnación

Podrán impugnar las elecciones quienes hayan participado como candidatos(as) en el proceso por lo que deberán manifestarlo al momento del escrutinio, y su atención y respuesta se dará durante su desarrollo

El Comité de Escrutinio, será la máxima instancia para tramitar las impugnaciones presentadas a los resultados electorales.

Causales de impugnación

Solo serán causales de impugnación las siguientes:

Errores aritméticos en el proceso de conteo de votos.

No coincidencia entre los nombres de los (as) candidatos (as) y los datos consignados en su documento de identidad.

La persona elegida no se inscribió para el cargo al que resultó electa.

Publicación de resultados

El IDPAC publicará la lista de los miembros del Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal de las localidades de Engativá, Puente Aranda, Los Mártires y Fontibón en la página web de la entidad http://www.participacionbogota.gov.co/.

Formatos

Para el proceso de elección de los miembros del Consejo Distrital de Protección y Bienestar Animal y de los Consejos Locales de Protección y Bienestar Animal, contará con los siguientes formatos:

Formato virtual de Inscripción. En este formato se registrarán todas las personas interesadas en ejercer el derecho al voto y/o postularse como candidato (a).

Formato de acta el escrutinio virtual: Existirá un formato o acta de escrutinio virtual, en la que se registrarán el nombre de los (las) candidatos, el conteo del número de votos correspondientes a cada uno de los (as) candidatos (as), y los resultados de la elección y la identificación de los (las) candidatos (as) elegidos (as).

En el formato de acta el escrutinio virtual respectivo, se consignará las impugnaciones a las que hubiere lugar y el trámite que se le dio por parte del Comité Escrutador.

Canales de atención y asesoría:

eleccionespyba2020@participacionbogota.gov.co

¡Tú eres la voz de los animales!