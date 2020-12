Tienden primer cable submarino de fibra óptica en el Océano Atlántico entre Brasil y Europa: Son 6 mil kilómetros

–La operadora europea EllaLink comenzó a tender esta semana el primer cable de fibra óptica que comunicará directamente a Brasil con Europa, y que permitirá un tráfico de datos entre ambas regiones de 72 terabits por segundo (Tbps) a partir de 2021.

El tendido se inicio el lunes con el anclaje del cable submarino en la playa del Futuro de Fortaleza, la capital del estado brasileño de Ceará y que será una de las puntas de la conexión por fibra óptica, informó la Gobernación de Ceará en un comunicado.

