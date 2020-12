China se apresta a iniciar producción masiva de vacunas contra Covid-19

–El desarrollo de vacunas en China contra el COVID-19 ha entrado en la «recta final», y se prepara para la producción masiva de las mismas, según informó un funcionario de la Comisión Nacional de Salud (CNS).

China ha adoptado cinco enfoques tecnológicos en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, y 15 vacunas han entrado en fase de ensayo clínico, de las cuales cinco se encuentran en los ensayos clínicos de fase 3.

El vocero de la Comisión Nacional de Salud indico que China está promoviendo científica y rigurosamente los ensayos clínicos de la fase 3 de las vacunas contra la COVID-19 y realizando el examen y la aprobación en estricto cumplimiento de las leyes, los reglamentos y los estándares técnicos reconocidos internacionalmente para garantizar que las vacunas sean seguras, eficaces y puedan resistir la prueba del tiempo.

La evaluación de una vacuna requiere una serie de indicadores exhaustivos, de los cuales la seguridad, la eficacia, la accesibilidad y la asequibilidad son los más importantes, advirtió Zheng Zhongwei.

Las cinco vacunas de la fase 3 de los ensayos clínicos incluyen dos vacunas inactivadas desarrolladas por el Grupo Nacional de Biotecnología de China afiliado a Sinopharm, una vacuna inactivada desarrollada por Sinovac Biotech, una vacuna vectorial de adenovirus desarrollada por la Academia de Ciencias Militares y CanSino Biologics Inc. y una vacuna recombinante de subunidad desarrollada conjuntamente por Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. y el Instituto de Microbiología de la Academia de Ciencias de China.

Como la epidemia ha sido controlada eficazmente en China, el país ya no reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo los ensayos clínicos de fase 3. Estos se están llevando a cabo en el extranjero, lo que también genera algunas dificultades y desafíos, según Zheng.

China autorizó el uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19 en junio.(Información Agencia Xinhua).