Putin aún no se vacuna contra Covid-19; dice que por ahora no se recomienda en mayores de 60 años

–El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este jueves que los especialistas le han recomendado no vacunarse aún contra el Covid-19 con la Sputnik-V, debido a que está solo aprobada para personas entre 18 y 60 años. El mandatario ruso recién cumplió 68 años.

En su tradicional rueda de prensa anual, que este año celebró de manera virtual o telemática debido a la pandemia del coronavirus, Vladímir Putin, dijo que aún no se ha vacunado contra el coronavirus con la Sputnik-V, pero prometió que lo hará «sin falta, apenas sea posible».

«Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible», dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si se había vacunado.

El mandatario ruso explicó que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación el país, la Sputnik-V, está momentáneamente solo aprobada para personas con un determinado grupo de edad, entre 18 y 60 años.

«A la gente como yo la vacuna todavía no llega», señaló Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Indicó que la pandemia del COVID -19 ha causado un «mar de problemas», que Rusia -subrayó- «ha afrontado con dignidad».

«En parte, quizás, mejor que en otros países que con razón están orgullosos de su economía y del desarrollo de sus servicios sociales y sistemas sanitarios», agregó el presidente ruso.

Destacó que «en el mundo no había ningún sistema sanitario preparado» para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus y que el sistema ruso «resulto más eficaz en comparación con los de otros país».

El presidente ruso indicó que si al comienzo de la pandemia contra el coronavirus luchaban 8.300 médicos, actualmente son 150.000 gracias a los programas de perfeccionamiento y a la readecuación de los hospitales para tratar a los pacientes con COVID-19.

En este sentido, destacó la capacidad de Rusia para «movilizar recursos rápidamente».

A día de hoy en Rusia han muerto 49.151 personas de COVID-19 y el país, con un total de más de 2,7 millones positivos por coronavirus, ocupa el cuarto lugar en el mundo por número de contagios detrás de Estados Unidos, la India y Brasil.

Respecto a la vacuna anticovid Sputnik V, por el momento se aplica a personas de entre 18 y 60 años. Sin embargo, se están llevando a cabo los ensayos clínicos para poder aplicarla a gente mayor, anticipó el asistente del ministro de Salud de Rusia, Alexéi Kuznetsov.

Para elevar el límite de edad, el desarrollador de la vacuna, el Centro Nacional de Investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, está realizando ensayos clínicos adicionales con 100 voluntarios de más de 60 años y se registran buenos resultados preliminares, sostuvo el funcionario.

Añadió que no se presentaron problemas de seguridad para los pacientes mayores durante los ensayos de la vacuna.

En este momento, el centro Gamaleya está analizando los datos clínicos y prepara un informe para el Ministerio de Salud. A base de este informe se decidirá acerca de la aplicación de la vacuna Sputnik V para la población de la tercera edad. Se planea tomar la decisión definitiva durante los próximos 10 días, concluyó Kuznetsov.

A su vez, un portavoz del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFPI) confirmó que el Centro Gamaleya ha completado con éxito los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V para personas mayores de 60 años.

Se espera que la aprobación de la vacuna Sputnik V por parte de las autoridades reguladoras rusas para los pacientes mayores llegue antes de fin de año.

Sputnik V y es la primera vacuna registrada contra el COVID-19 en el mundo. Genera hasta dos años de inmunidad, según sus desarrolladores y consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.(Información DW y Agencia Sputnik).