Reajuste «razonable» del Salario Mínimo es del 2%, afirma Minhacienda; empresarios subieron oferta a 2,7%

–El Gobierno Nacional se plegó a la propuesta de los empresarios de un reajuste del salario mínimo del 2 por ciento para 2021. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es lo «viable» y «razonable». Además, pese a que el presidente Iván Duque descartó la medida, el jefe de las finanzas nacionales aseguró que no solo habrá reforma tributaria, sino también reforma laboral y pensional.

Los pronunciamientos los hizo el jefe de las finanzas gubernamentales en declaraciones al diario La República de la capital.

Sobre el salario mínimo, la llamada Comisión Nacional de Concertación, está concluyendo deliberaciones sin acuerdo, aunque los empresarios subieron este viernes de 2 a 2,7 por ciento su oferta de incremento, más un ajuste de 5,49 por ciento en el auxilio de transporte. Las centrales obreras no bajan su exigencia del 14 por ciento.

Con la oferta empresarial, el incremento sería de 23 mil 700 pesos, con lo cual el ingreso mínimo para más de 7 millones de trabajadores sería de $901.504, más el auxilio de transporte de $108.496.

Los representantes de la Andi, Fenalco, Acopi, Asobancaria y la SAC, afirmaron que con esta propuesta están propiciando un mayor poder adquisitivo a los trabajadores

Frente al tema, se le preguntó al ministro Carrasquilla cuánto debería aumentar el salario mínimo para el próximo año y respondió:

“Lo viable para la economía y el país es comenzar la discusión en lo que dijo el empresariado colombiano, es decir, sobre la base de la inflación y que a los que tienen la fortuna de tener un salario mínimo en el sector formal no se les deteriore”.

Agregó que “la inflación esperada para este año no creo que llegue a 2%. Ese es el punto de llegada y no veo que en esta situación de desempleo y el esfuerzo que han hecho los empresarios por mantener sus nóminas se les pongan incrementos justo en este año que tratamos de rebotar. Yo diría que 2% es lo razonable”.

Sobre la reforma tributaria, Carrasquilla aseguró que es un hecho que se presentará en febrero próximo al Congreso de la República.

Además, aclaró: “El Presidente nunca ha dicho que no se necesita, lo que ha dicho es: quiero ver luz al final del túnel, pasar esto, tener todos los programas y luego empezamos a hablar de esa reforma. Creo que ya tenemos esa luz y ya debemos empezar esa discusión”, sostuvo.

Adicionalmente advirtió que hay consenso entre el Gobierno, expertos, sector privado, academia y ciudadanía en general sobre le necesidad de tramitar una enmienda tributaria que genere mayores ingresos.

Entre los puntos fundamentales de la reforma resaltó la universalidad en términos de IVA y renta.

Añadió que la ampliación del IVA tiene que hacer parte de la reforma y dentro de esta previó aplicar la medida a la canasta familiar.

“Debemos tener argumentos e hicimos unas cuentas sobre cuánta plata por mes se ahorra una persona que recibe un salario astronómicamente alto, como yo. Yo me ahorro al mes $270.000 y me enoja meterme esa plata al bolsillo porque me gustaría pagarla en impuestos para devolverle a la gente verdaderamente pobre los $17.000 que se gastan en IVA por mes”, explicó.

El ministro de hacienda dijo que no solo habrá reforma tributaria, sino también laboral y pensional. Resaltó que la reforma pensional no da espera.

“El hecho de que se refiera al tema pensional no quiere decir que la realidad pensional no requiera ser modificada. En este momento tenemos 80% de la población en edad de estar jubilada sin recibir un solo peso de pensión y eso es inaceptable en un país civilizado y eso debemos resolverlo”, advirtió.

Sobre la forma de resolverlo citó dos aspectos: El primero es ampliar el régimen subsidiado pensional, lo que llamamos ‘Colombia Mayor’, y extenderlo universalmente para que no haya ni una sola persona en edad de jubilación que no esté en situación de pobreza extrema, esa es una primera meta. Segundo, quienes ya tienen un derecho pensional adquirido que incluye un alto subsidio, de ahí para adelante todos construyamos nuestra propia pensión de una manera consistente con lo que podamos ahorrar en el sistema.

Carrasquilla señaló que una Comisión de Expertos estudia la reforma tributaria “ y estamos a un pelo de tener un diagnóstico para poder empezar a comunicarla a la opinión pública”.

Se le preguntó también sobre la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en Colombia.

Al respecto, el ministro de Hacienda afirmó:

“Depende, si es reducir la jornada laboral a la misma remuneración, eso es aumentar la remuneración por hora del trabajo formal y me parece inadecuado. Si se trata de bajar la jornada y también la remuneración por hora, tendría que pensarlo, pero lo que no me gusta es aumentar la carga del empleo formal en la medida en que necesitamos que los empresarios se dinamicen más, por lo que una sobrecarga es dañina en este momento. Lo que necesitamos es aminorar esas cargas laborales con el fin de que la gente se entusiasme en contratar empleados formales.