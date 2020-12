Entre disparos y denuncias de brutalidad policial finalizó operativo en El Codito

Los hechos se registraron durante un operativo contra el transporte ilegal en el sector de El Codito, al norte de Bogotá. La acción policial terminó entre disparos, lesionados y disturbios en la comunidad.

La trifulca dejó seis personas heridas, cuatro de ellos policías, y dos civiles, uno de los cuales se encuentra en estado crítico, tras recibir un disparo en la cabeza.

Según la información entregada por el comandante de la Policía de Bogotá, el general Óscar Gómez, los hechos iniciaron cuando en medio del control policial a un vehículo del sector, el hombre que conducía agredió a una policía, y las autoridades emprendieron una persecución para capturarlo.

“En las informaciones preliminares que nos entregan, es que unos policías estaban haciendo controles a los transportes ilegales, en uno de esos, es requerido un conductor y este agrede inicialmente a una Policía y huye. Hay una persecución y se intercepta el vehículo en la parte alta y esta persona lanza de forma irresponsable el vehículo contra los uniformados”, informó el general Gómez, quién añadió que fue en esos hechos donde terminaron heridos los cuatro policías.

El concejal Diego Cancino, dio a conocer que luego de recoger varios testimonios, efectivamente confirmó que personas que transportaban habitantes en el sector de manera ilegal fueron detenidos y se les iba a inmovilizar su vehículo.

“Dicen algunos testimonios es que trataron de escapar y en esta huida, los policías dicen que atropellaron a un uniformado. Los testimonios de los familiares de las víctimas niegan esa versión. Lo cierto es que en medio de la persecución, los policías empezaron a disparar, y en este momento hay dos heridos, entre ellos un joven de 16 años, con una herida en el cráneo y quien está en coma inducido”, explicó Cancino a través de su cuenta en Twitter.

El mismo concejal publicó en esta red social, un video donde se ven dos hombres custodiados por la Policía, uno de ellos en el suelo con evidentes heridas en su cuerpo, donde se puede observar sangre cayendo por sus brazos, “no me lo dejen morir, no me lo dejen morir” se escuchaba. En la misma grabación se oyen disparos y la confusión de la multitud que se encuentra en el lugar.