Polémica por vídeo de Papá Noel en estado grave por coronavirus

Se trata de una campaña del el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por su sigla en inglés), y de su organización NHS Charities Together. En el clip se muestra a un adulto mayor siendo ingresado de urgencia a un centro médico, con los síntomas característicos del coronavirus.

Al transcurrir el video, se muestra el cuidado médico al que es sometido el paciente, y como se va mejorando de a poco.

En una escena posterior se ve que está leyendo varias cartas, entonces es cuando se descubre que se trata de Papá Noel, que dio positivo para coronavirus y tuvo una crisis respiratoria.

“Give back to those who have given everything” (“Retribuye a aquellos que lo han dado todo”), dice al final del video de tan solo un minuto 30 segundos.

NHS Charities, Santa Claus si è ammalato. pic.twitter.com/Ji8rYFrH6W — Giacomo Clò (@giacomoclo) December 13, 2020

Sin embargo, el clip generó la molestia de muchos padres de niños pequeños, quienes se enfurecieron por el hecho que mostraran a Papá Noel prácticamente agonizando.

La polémica escaló tanto que el NHS tuvo que retirar el comercial de sus redes sociales y de la plataforma YouTube. Incluso, sus funcionarios acabaron por publicar un comunicado en el que se disculpaban por lo sucedido.

“Creamos nuestra campaña de Navidad para resaltar el compromiso continuo y el arduo trabajo del personal y los voluntarios del NHS para mantenernos seguros y bien en lo que ha sido y sigue siendo un momento realmente desafiante para el NHS”, señaló la organización.