Atención: Este lunes vuelve la medida de pico y cédula a Bogotá

La alcaldesa Claudia López, anunció que a partir de este lunes 21 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero de 2021 se retomará la medida de pico y cédula, y solo un miembro por núcleo familiar podrá salir a hacer compras.

La mandataria afirmó que se retoman estas dos medidas de cuidado para bajar la velocidad de contagios y evitar un fin de año amargo.

“En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia. Hemos tratado de tener una enorme conciencia y acompañamiento a las familias y al comercio, pero no podemos relajarnos. Si no tomamos medidas adicionales, vamos a terminar pasando un fin de año amargo y no es eso lo que queremos”, dijo la mandataria distrital.

¿Cómo funcionará?

DÍAS IMPARES: tendrán pico y cédula los documentos que terminen en 1-3-5-7-9.

DÍAS PARES: tendrán pico y cédula los documentos que terminen en 0-2-4-6-8

El pico y cédula empezará a aplicar a partir de las 00:00 horas del 21 de diciembre para el ingreso a cualquier establecimiento donde se realicen actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor. También para trámites bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.

¿El pico y cédula aplicará en los restaurantes de Bogotá?

La medida se aplicará de igual manera que se hizo en julio del presente año para restaurantes, supermercados, minimercados, centros comerciales, bancos y notarías.

Solo quedarán exceptuados de esta nueva medida los centros de salud, las farmacias y los servicios funerarios. Adicionalmente en casos de servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos donde se requiera la comparecencia simultánea de dos o más personas, también aplicará la excepción.

“Este es el momento de mantenernos en el autocuidado, por favor todo el que quiera tener una reunión con sus padres el 24 y 31 de diciembre, debe estar aislado; los que más se están contagiando son los mayores: mamás, papás, tíos y abuelos. Por eso les recordamos siempre el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento, lavado de manos y el aislamiento voluntario. Así podremos pasar todos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo sin tener nada que lamentar”, reiteró la alcaldesa Claudia López.