Gobierno colombiano fija cronograma para iniciar en febrero de 2021 la vacunación contra el Covid-19

–Enero será un mes de importantes preparativos frente a la vacunación del Ccovid-19 y febrero el del inicio de la vacunación, ratificó el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez al explicar el plan que se tiene preparado para el 2021.

«En febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas que va a ser el de Pfizer y que son 1.7 millones de biológicos. En enero estaremos trabajando en el alistamiento, todo el plan que hay que hacer con los entes territoriales para ubicar los sitios y preparar los puntos donde se va a hacer la vacunación», indicó el ministro.

Con este primer lote y de acuerdo con el plan ya diseñado, los primeros en vacunar son el personal médico «y continuaremos con personas mayores de 80 años. En el segundo grupo están los de 60 a 79 años y luego vendrán las personas con comorbilidades», explicó Ruiz.

Esta estrategia permitirá reducir la mortalidad, ya que el primer objetivo es lograr que las personas que tienen mayor riesgo de morir sean las personas que inicialmente sean vacunadas. Luego viene una segunda etapa en la que se busca vacunar a la población en general y en los que se incluyen Fuerzas Militares, maestros y todas las personas que trabajan en el cuidado de otras personas, ya que éstas también representan un riesgo.

«Todo este plan buscamos hacerlo en el 2021 y como ya anunciamos, no estaremos vacunando ni a los menores de 16 años ni a las mujeres embarazadas debido a que los estudios que hay sobre las vacunas, no cubren esas poblaciones de manera que no hay información suficiente para conocer el riesgo de esas personas», explicó el jefe de la cartera de salud.

Sin embargo, añadió que en el transcurso del año entrante posiblemente aparecerán mas estudios que darán mayor certeza para estos grupos poblacionales.

El ministro destacó que Colombia ha definido como política que las vacunas que se adquieren deben cumplir con los análisis de eficacia y seguridad que sólo pueden garantizar agencias como la Organización Mundial de la Salud -OMS, la FDA de los Estados Unidos o de la agencia europea para la evaluación de vacunas.

«Eso significa que en nuestro país no vamos a tener vacunas que no pasen por un proceso riguroso de análisis», sostuvo el ministro, quien añadió que esta premisa también la tiene el COVAX, razón por la cual algunos países no se suman al mecanismo. Adicionalmente en Colombia, el Invima hará los respectivos análisis.

El ministro aclaró, además, que los colombianos no podrán escoger la marca de la vacuna que se las aplicará, ya que se irá vacunando conforme van llegando las vacunas al país. «Nosotros no vamos a dar la opción de que la persona escoja, porque eso sería imposible de manejar», indicó.

Se recuerda que el plan de vacunación para el covid-19 en Colombia será gratuito, sin embargo, desde el Ministerio se está preparando la normatividad para que en algún momento las personas que deseen comprar la vacuna, lo puedan hacer a través de particulares.

Al respecto indicó que, en tal caso, lo que sí se va a exigir es que «toda vacunación se registre en el programa del Gobierno, en el cual tenemos que registrar a quién se vacunó, para así para poder tener la certeza de que estamos llegando a ese número de 34 millones que nos pueda dar la inmunidad de rebaño».

Si bien Colombia ya aseguró las primeras dosis, el Gobierno Nacional sigue avanzando en negociaciones con otras empresas farmacéuticas. «Por política nacional no compramos todas las vacunas a la misma casa farmacéutica, sino diversificado. Entonces hemos estado haciendo seguimiento a 5 o 6 desarrollos que van adelante y hemos ido adquiriendo cantidades importantes», dijo Ruiz.

En ese sentido anunció el ministro, Colombia ya tiene negociaciones avanzadas con otras farmacéuticas para poder tener la disponibilidad completa.

Incluso, según reveló Ruiz, se está haciendo seguimiento a iniciativas de una sola dosis, ya que las adquiridas hasta el momento son de dos dosis, lo que requiere un compromiso importante de la población. «Pero estas no han salido al mercado todavía, pero están en fase muy avanzada de desarrollo», puntualizó el ministro.

Por su parte, el viceministerio de Salud y Protección Social, Luis Alexander Moscoso, destacó las 5 etapas en las cuales se desarrollará la vacunación en Colombia, teniendo en cuenta criterios de priorización, basados en argumentos técnicos.

Añadió que la priorización de la vacunación se definió a partir de los principios de prevalencia del interés general, solidaridad, equidad y justicia, eficacia, progresividad, transparencia y beneficencia.

Los objetivos para la priorización se dividieron en dos fases, la primera que tiene por objeto reducir la mortalidad, los efectos graves de la enfermedad y proteger a los trabajadores de la salud; y una segunda que busca reducir el contagio, precisó.

De esta manera el objetivo general es vacunar a 34 millones de colombianos. Sin embargo, puntualizó, hay unos grupos poblacionales que no fueron elegidos para ser vacunados como son menores de 16 años, mujeres en embarazo y las personas que ya tuvieron covid-19, la cuales tienen un grado de inmunidad por un tiempo.

Dicho así, los criterios de priorización se hicieron con base en la evidencia, en los mejores hallazgos y resultados.

«El primer criterio es la edad, definitivamente la mortalidad aumenta con la edad, por ejemplo, la mortalidad en mayores de 90 años puede alcanzar el 25%, en mayores de 85 años el 15%, pero en mayores de 55 años es de 0.14%, en la medida que disminuye la edad disminuye el riesgo de enfermar», explicó Moscoso.

También se asoció el criterio de comorbilidad, ya que definitivamente las comorbilidades como: hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, epoc, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis, obesidad, entre otras, aumentan la posibilidad de tener unos efectos negativos.

«Pero también tenemos unos criterios de priorización como es el riesgo de contagio de algunas profesiones, por ejemplo, los trabajadores de la salud, las personas de las fuerzas militares y de policía, los auxiliares de vuelo, los bomberos, los conductores, los asistentes de ambulancia, los profesores, los guardias de centros penitenciarios. Ellos tienen un mayor grado de exposición entonces este criterio también fue tenido en las fases de priorización.

Con estas priorizaciones, el Ministerio de Salud y Protección Social definió las 5 etapas de vacunación, siendo la primera la destinada al talento en salud de la primera línea, que es el grupo que más riesgo tiene de enfermarse en los centros de urgencia y las unidades de cuidado intensivo. «Pero también el personal de apoyo no asistencial que asiste a esas unidades, las personas de servicios generales y de procesos administrativos. Ellos junto a la población mayor de 80 años, son 1.691.366 personas que esperamos vacunar en esta primera etapa», indicó el viceministro.

La segunda etapa incluye la población de 60 a 79 años, que es una población que en índice sigue en margen de riesgo. «Aquí está el talento humano en salud que no se encuentra en la primera línea y son alrededor de 7.192.701 personas», expuso Moscoso.

En la etapa tres de la primera fase, se involucra la población de 16 a 59 años con comorbilidad, «porque, aunque sean personas jóvenes, presentan una preexistencia que les genera un mayor riesgo», dijo el funcionario, añadiendo que aquí también se incluyen profesores, personal de las Fuerzas Militares y policía, porque tienen un efecto protector sobre la población colombiana.

En la cuarta etapa entran los cuidadores institucionales, las madres comunitarias y otras poblaciones que tienen un riesgo de transmisión, que conforman un grupo a 4.910.000 personas.

«Finalmente la etapa quinta tiene que ver por las poblaciones que tienen menor riesgo, que son las personas de 15 a 59 años que no tienen comorbilidades y son alrededor de 17 millones y medio de personas», preciso Moscoso, puntualizando que así se completan los 34 millones de colombianos.