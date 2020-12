“No queríamos dar noticias especulativas”: Minsalud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez señaló que durante todo el proceso de adquisición de vacunas se mantuvieron los acuerdos de confidencialidad porque no se le quería dar al país noticias especulativas



«Nuestro propósito era anunciar esto al país tan pronto estuvieran firmados los respectivos convenios, tuvieran la firma de la contraparte y tan pronto tuviéramos la absoluta certeza de que iba a ser así», indicó el titular de la Cartera

Agregó que desde hace más de tres meses se vienen haciendo las negociaciones con diferentes firmas farmacéuticas y que al final durante un mes se estuvo avanzando tanto con Pfizer como con AstraZeneca y las negociaciones se concretaron el 16 y 17 de diciembre.

«Tan pronto se dio se le comunicó al país. No era secretismo era realmente una decisión frente a la expectativa que tenían los colombianos en la cual queríamos salir a decir ya hay estos convenios, están firmados, las vacunas llegan en estas fechas y con toda claridad y certeza ya podemos decirlo» aseguró el ministro Ruíz.

Recordó que frente a la información que circuló en meses anteriores que el plan de vacunación llegaría a Colombia en al año 2023, le hizo mucho daño al país y que en ese momento no se tenía el argumento para salir a decir que eso no era así «la única forma que desde el Gobierno se podía decir que eso no es así era con hechos concretos, con ejecuciones, con los contratos y eso generó una presión muy grande sobre toda la sociedad».

En cuanto a la aplicación de las vacunas señaló que se va a hacer directamente en las IPS como actualmente se hace con el programa permanente de vacunación y reiteró que Colombia cuenta con uno de los Programas Ampliados de Inmunizaciones más robustos de la región.

Reiteró que las vacunas contra COVID-19 estarán en el país por dos mecanismos: vía COVAX y de laboratorio y en este último caso llegará directamente al municipio lo que facilita el proceso para hacer la programación con la población de acuerdo a las fases anunciadas.

Al respecto hizo un llamado para que los ciudadanos completen las dos dosis de la vacuna porque de no hacerlo, se estarían perdiendo vacunas y la oportunidad de que más colombianos sean inmunizados.