Gobierno Nacional amplia ocupación máxima en el transporte público y fija nuevo protocolo de bioseguridad

-Entre este 24 y el 31 de diciembre se movilizarán por la red vial más de 4.9 millones automotores y 872 mil pasajeros y por vía aérea más de 1 millón de viajeros.



–El Presidente de la República, Iván Duque, anunció este miércoles la ampliación de la ocupación máxima de pasajeros y nuevos protocolos de bioseguridad para el transporte público en el país, los cuales serán implementados en esta Navidad.

En el programa de televisión ‘Prevención y Acción’, el jefe del Estado pidió nuevamente a los colombianos celebrar la Navidad con su núcleo familiar más cercano y utilizar la virtualidad para hablar y estar en contacto con los seres queridos.

El Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, aseguró que mediante la Resolución 2475, la cual fue expedida en conjunto con la cartera de Transporte, se amplió la capacidad de movilización de 50% a 70% en el transporte público en todo el país, “dada la necesidad de movilización que tienen muchas familias colombianas”.

De la misma manera, se impartieron nuevos protocolos de bioseguridad, como la obligatoriedad de limpiar y desinfectar todo lo que son taquillas, áreas de acceso, ventanas; exigir el uso del tapabocas a todos los mayores de dos años, evitar las aglomeraciones en terminales, e identificar los lugares de paradas durante las horas en las que se va a realizar el recorrido, medidas que deben ser acatadas por operarios, concesionarios, usuarios y autoridades.

Durante este 24 y 31 de diciembre, se espera que se movilicen por las principales vías del país más de 4 millones 920 mil automotores, 872 mil pasajeros por las terminales terrestres y más de 1 millón de viajeros por vía aérea.

Por esta razón, el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), reforzaron las acciones de seguridad y movilidad bajo la estrategia “Infraestructura y Transporte, para salvar vidas en la vía”.

“Desde el sector transporte articulamos las acciones para lograr una movilidad segura, que apoye el regreso de las diferentes actividades económicas. Eso sin olvidar que el virus no se ha ido, por lo que hacemos un llamado a todos los colombianos que piensan viajar en estas fechas para que cumplan los protocolos de bioseguridad, y que quienes lo hagan por tierra respeten las señales de tránsito y sean tolerantes y solidarios en los corredores viales”, aseguró la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez.

Recomendaciones para viajes terrestres

Los conductores de todo tipo de transporte deberán cumplir los protocolos de bioseguridad, resoluciones 666, 677 y 1537 del Ministerio de Salud y Protección Social, en las que contempla:

Hacer uso del tapabocas de manera permanente.

Abrir las puertas del vehículo y permitir su ventilación durante un par de minutos antes, durante y después de cada operación.

Retirar todos los elementos susceptibles de contaminación, como forros de sillas acolchados, alfombras, entre otros.

En la medida de lo posible comprar tiquetes con antelación y vía online, para evitar aglomeraciones.

Para aquellos recorridos de larga distancia, se deberán identificar previamente los lugares en los cuales se podrán efectuar paradas cada tres (3) horas.

El distanciamiento de un metro al interior del vehículo de transporte deberá mantenerse. No obstante, está permitido que el núcleo familiar viaje sin mantener la distancia, siempre que se garantice la distancia de por lo menos un metro con el conductor

Planear su ruta con anticipación y verificar los papeles del vehículo como la revisión técnico-mecánica y el Soat.

La Superintendencia de Transporte hará presencia en todos los modos de transporte respaldando a los viajeros para verificar que se esté prestando un servicio de calidad y se estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Durante la supervisión del cumplimiento de las medidas, la Superintendencia ha recibido por parte de los administradores de las infraestructuras del transporte y a través de la Herramienta SASPRO, más de 30.000 formularios diligenciados y más de 80.000 evidencias que dan cuenta de ello.

Recomendaciones para viajes aéreos

Los pasajeros deberán llegar con dos horas máximo de anticipación a la hora prevista de su vuelo y con su chequeo electrónico listo para evitar demoras y congestiones.

Todas las personas, sin excepción, pasajeros y trabajadores que estén en un aeropuerto y durante el vuelo deberán usar tapabocas.

Los pasajeros deberán llevar solamente equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños que pueda ser guardados debajo de la silla del pasajero y el resto del equipaje debe ser enviado por bodega.

Diligenciar la aplicación CoronApp para vuelos nacionales y Check Mig para vuelos internacionales antes de llegar al aeropuerto.

Todos los usuarios, tripulaciones y empleados de los aeropuertos están obligados a respetar el distanciamiento físico de 2.0 mts en áreas como, por ejemplo, counters, escáneres y, también, en las filas para el abordaje de las aeronaves.

Al interior de los aviones no se prestará servicio a bordo y se pedirá a los viajeros no utilizar sistemas de entretenimiento a bordo (como pantallas, teléfonos móviles, entre otros). En lo posible no se deberán usar los baños de las aeronaves.

Recomendaciones por lluvias

Teniendo en cuenta que aún encontramos en época invernal, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entrega las siguientes recomendaciones básicas para que los conductores tomen precauciones frente al volante:

Antes de prender y arrancar el vehículo, revisar el líquido de frenos y verifique que las llantas no estén lisas.

Revisar que el limpiabrisas tenga líquido suficiente y sus escobillas no estén desgastadas.

Confirmar que todas las luces externas del vehículo prendan, estén limpias y funcionen perfectamente.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia para frenar cuando empieza a llover

Respetar siempre las señales de tránsito.

Desde el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) apoyarán los principales corredores viales. INVIAS, tendrá a disposición 600 trabajadores en las estaciones de peaje nacionales, entre “cangureras” y operarios regulares, quienes trabajarán distribuidos por turnos, de acuerdo con la demanda de tráfico que se presente en cada estación, y prestará la atención oportuna en la línea #767.

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), intensificará todas las actividades de control, seguimiento, mantenimiento, operación y seguridad vial. Los servicios de inspección vial, ambulancia, carro-taller y grúa, junto a la Policía de Tránsito y Transporte, se encuentran dispuestos para atender los eventos que se requieran, en los 6.998 KM de vías concesionadas.