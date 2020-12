Gobierno de Venezuela calificó a Iván Duque de “racista y xenófobo” por negar la vacuna a los migrantes

El presidente de la República informó en entrevista abierta que los venezolanos que estén en el país de manera irregular no serán vacunados. Esta decisión generó críticas de varios líderes de opinión y políticos colombianos y, hoy, los desagravios vinieron desde la República Bolivariana.

“Esto es una discriminación terrible, una carga de racismo, xenofobia y de generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos permitir”, dijo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien también agregó que ante los representantes en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fueron denunciadas «las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el presidente».

Iván Duque había explicado en la emisora Blu Radio que “quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no (serán vacunados)” tras decir que la prioridades siempre la tendrían los ciudadanos colombianos.

Además de las declaraciones, la vicepresidenta calificó al mandatario colombiano como “racista y xenófobo” por tomar dicha decisión.

Tras el escándalo el presidente Duque también tuvo que enfrentar las críticas de líderes colombianos como el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien se pronunció al respecto diciendo que la medida era ‘antiética’ por excluir a los vulnerables. A este también se sumó el exministro del Interior Juan Camilo Restrepo, quien calificó las declaraciones del mandatario como un “disparate grave”, agregando que la vacunación debe ser «tan universal como sea posible», ya que dejar de vacunar a unos, podría generar contagios a muchos otros.

Gustavo Petro también se sumó a la iniciativa comparando al presidente Iván Duque con el “Hitler antijudío” y lo llamó “Duque antivenezolano” y la senadora de la bancada de los Docentes, Aída Avella, cuestionó si presidente si estaba “en su juicio” al plantear la propuesta.

Por otra parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, agregó que en Venezuela hay cerca de seis millones de colombianos y “nunca se les ha negado nada”.