«Embustero»: Así respondió Claudia López a Uribe tras polémico aumento salarial a congresistas

Por otra parte uno de los miembros del Centro Democrático que no tardó en responderle a la alcaldesa, fue el representante a la Cámara, Edward Rodríguez, quien dijo: “mentir, mentir y mentir. Pero la ciudadanía ya no le come cuento Alcaldesa Claudia López, hay recordar que con Angélica Lozano facturan en su hogar más de 60 millones de pesos mensuales. Nosotros seguiremos insistiendo en reducir el Congreso”.