Padre de niños muertos en accidente de Ciudad Bolívar no iba en el vehículo

Willington Chilantra es el nombre del padre de los dos niños fallecidos tras recibir el impacto de un camión cisterna en Bogotá. Inicialmente se había creído que el otro hombre fallecido durante el accidente era el padre de los menores, pero en las últimas horas se conoció el nombre real del hombre que perdió a sus dos hijos y tiene a su esposa en coma.

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, Chilantra aclaró que el hombre fallecido tampoco pertenecía a su familia, y que durante el accidente se encontraba en su turno como guarda de seguridad en el sur de Bogotá.

“Perdí dos niños (uno de 2 años y otro de 5), los estaba esperando en la casa, pero me tocó venirlos a buscar. Me van hacer mucha falta, mucha, no tengo palabras para describir lo falta que me van a hacer”, dijo en ese medio.

Y concluyó entregando un mensaje de esperanza a todos los colombianos: “Que se tomen de la mano de mi Dios que es muy grande y pues cada situación pasa por alguna razón, y son cosas que no podemos cambiar. Debemos seguir adelante y luchar por lo que queremos y por las personas que nos quedan”, agregó.