Conductor de camión cisterna tenía la licencia vencida y debía más de un millón en comparendos

La Coronel de la policía Zulma Leguízamo en declaraciones abiertas afirmó que el conductor se encuentra ingresado en el hospital recuperándose de las heridas. Aunque aún no se esclarecen completamente las causas del accidente, sí se confirmó que el conductor del camión manejaba con su licencia de conducción expirada y tenía la cantidad de 1,400.000 pesos en comparendos de tránsito acumulados.

Por otra parte los resultados de la prueba de alcoholemia realizada el centro médico aún no ha sido entregados a las autoridades y por ello, no se puede determinar aún si el hombre estaría en estado de embriaguez o no. La policía continúa investigando los factores que rodearon el suceso con el objetivo de determinar la falla que habría sufrido el camión y si podría deberse a un exceso de velocidad o falla mecánica.

Respecto al vehículo particular en el cual se movilizaban los niños, se conoce que tenía todos los decumentos en regla, incluyendo el SOAT y la revisión tecnomecánica.

El conductor del camión por el momento está siendo atendido en centro asistencial y presenta fractura de fémur y contusiones en tejidos blandos.