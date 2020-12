En tan solo un día se reportan 450 mil casos nuevos de covid-19 en el mundo

Así lo reportó the Center for Systems Science and Engineering del Johns Hopkins University que entre ayer y hoy, registró un aumento de más de 450 mil casos nuevos de covid-19 reportados en el mundo.

Ayer la cifra rozaba el 80,081,092 y hoy ya roza los 80,467,041. Por otra parte Estados Unidos reportó solo entre este la noche del 26 de diciembre y la mañana del 27 dos mil muertos más.

Cabe recordar que el día de ayer las cifra mundial de afectados alcanzaba los 80 millones e incluía en el ranking a Colombia en el puesto 11 en cuanto a afectados a Nivel Mundial. Mientras que USA, India y Brasil siguen ocupando los primeros tres puestos en cuanto a cifras de contagios. El primero (USA) con más de 18 millones de contagios, el segundo (India) pasando los 10 millones y el tercero (Brasil) los siete millones.