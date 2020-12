Andrés Felipe Arias desmiente que se encuentre en Chile y denuncia amenazas de muerte por falsas noticias

–El exministro Andrés Felipé Arias refutó a través de un comunicado informaciones según las cuales estaría en Chile y al mismo tiempo denunció que por estas noticias falsas han arreciado las amenazas de muerte en su contra y su familia.

Arias señala en el escrito que sigue recluido en el Pabellón CRE del Cantón Norte, desde el cual fecha el comunicado,

y pide a la Fiscalía General de la Nación «que investigue el origen de estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio que recaen sobre nosotros».

El texto integral del comunicado del exministro, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro, es el siguiente:

• En las últimas semanas han circulado múltiples noticias falsas según las cuales no me encuentro recluido en el pabellón de la unidad militar a donde fui trasladado el 12 de julio de 2019.

• Esto con ocasión del beneficio administrativo consistente en salidas de 72 horas que un juez de ejecución de penas me concediera tras haber cumplido todos los requisitos objetivos que exige la ley.

• A raíz de ello han arreciado las amenazas y mensajes de odio hacia mí, con los evidentes efectos que ellos acarrea sobre mi esposa e hijos.

• Algunas de estas amenazas han sido judicializadas por mis abogados ante la Fiscalía General de la Nación.

• Hace 20 días circuló una de estas noticias falsas según la cual yo había salido al permiso de 72 horas y no había regresado.

• Desde luego, las amenazas y mensajes de odio aumentaron.

• La noticia falsa de este fin de semana gravita sobre mi presencia en Chile.

• He sido informado por mis apoderados y familia que, como era de esperarse, las amenazas y mensajes de odio se han exacerbado el día de hoy.

• Quiero dejar claro que no he hecho uso del permiso de salida y que, en el momento de hacerlo, será responsabilidad de quienes han instigado estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio lo que me pueda suceder a mí o a mi familia.

• Igualmente, pido respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio que recaen sobre nosotros.