Cámara Baja de EE.UU. aprueba aumentar a 2.000 dólares ayuda por Covid-19

–La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó este lunes por 275-134 los cheques de ayuda por coronavirus de 2.000 dólares solicitados previamente por el presidente Donald Trump, informa Reuters.

La medida ahora deberá ser aprobada por el Senado, que se prevé que se reúna el martes.

La semana pasada, Trump amenazó con bloquear el proyecto de ley de alivio económico si el Congreso no aumentaba los cheques de ayuda de 600 a 2.000 dólares y no recortaba otros gastos. No obstante, el pasado domingo Trump firmó el proyecto de ley de 2,3 billones de dólares para evitar el cierre del Gobierno, pero continuó exigiendo cheques de 2.000 dólares.

En este sentido, el analista político Roberto Quesada opina que los cambios de postura de Donald Trump en cuanto al paquete se deberían al deseo del mandatario de vengarse de los sectores republicanos que no apoyan su discurso de fraude electoral.

El documento, que consta de 5.593 páginas —el más largo en la historia de EE.UU. hasta la fecha— incluye 1,4 billones de dólares en gastos para financiar agencias gubernamentales y 892.000 millones de dólares en ayudas para paliar los efectos del covid-19.

Al mismo tiempo, de acuerdo con el proyecto de ley, se pondrán a disposición «no menos de 290 millones de dólares» para el «Fondo de lucha contra la influencia rusa». Los fondos se utilizarán, entre otras cosas, para «apoyar programas de democracia en Rusia y otros países de Europa, Eurasia y Asia Central».

No menos de 20 millones de dólares se destinarán a «fortalecer la democracia y la sociedad civil en Europa Central», lo que incluye fomentar «la transparencia, los medios independientes, el estado de derecho, los derechos de las minorías y los programas para combatir el antisemitismo».

Otros 300 millones de dólares se destinarán al «Fondo de lucha contra la influencia china», que se utilizará contra la «influencia maligna del Gobierno de China y el Partido Comunista de China y las entidades que actúan en su nombre a nivel mundial».

De otro lado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó anuló este lunes el veto del presidente Donald Trump a un proyecto de ley de política de defensa de $ 740 mil millones, en un rechazo al presidente que subrayó profundas divisiones en el Partido Republicano durante sus últimas semanas en el cargo.

La votación de la Cámara 322-87, en la que 109 republicanos votaron para anular el veto de Trump, deja el destino de la medida al Senado liderado por los republicanos, donde se espera una votación final esta semana. Si el Senado secunda la acción de la Cámara, sería la primera anulación del veto de la presidencia de Trump.

Trump, que está enojado porque algunos republicanos han reconocido su derrota ante el presidente electo demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, vetó el proyecto de ley de defensa el miércoles pasado. Biden prestará juramento como presidente el 20 de enero.

Trump dijo que bloqueó la legislación porque quería que revocara las protecciones de responsabilidad de las empresas de redes sociales no relacionadas con la seguridad nacional y se opuso a una disposición para cambiar el nombre de las bases militares con el nombre de generales que lucharon por la Confederación pro esclavitud durante la Guerra Civil.

La legislación, que aborda una serie de cuestiones de política de defensa e incluye un aumento salarial para las tropas estadounidenses, ha sido aprobada por el Congreso todos los años desde 1961.

El proyecto de ley fue aprobado por ambas cámaras del Congreso con márgenes superiores a las mayorías de dos tercios necesarias para anular el veto del presidente.

Pero Trump lo vetó de todos modos y el proyecto de ley volvió al Congreso para más votaciones sobre si anular el veto. (Información de RT y Voz de América).