Estrenos y nuevas plataformas de streaming

Hoy en día, la programación de la televisión, tanto en señal abierta como en cable, e ir al cine para ver una película, dejaron de ser para muchas personas el mejor plan para el fin de semana.

¿Por qué ha sucedido esto? Los factores que han influenciado en esta transformación de nuestras preferencias son varios, pero uno de los más importantes es la aparición de las plataformas de streaming.

El streaming está relacionado con el uso de internet, otro de los elementos que han tenido influencia en nuestras preferencias. A través de internet o con internet como herramienta esencial realizamos tareas importantes todos los días, pero también miramos películas y series, escuchamos música, trabajamos, nos capacitamos y hasta jugamos juegos de casino online, entre otras cosas.

¿Es útil contratar un servicio de streaming?

Quizás la palabra “útil” sea demasiado formal para hablar de un servicio que está relacionado con la diversión. Podríamos decir si vale la pena contratar un servicio adicional para ver películas, documentales y series, entre otros tipos de materiales fílmicos.

En realidad, este tipo de decisiones están relacionadas con distintos elementos, y el principal son las preferencias personales, más allá de lo que pueda representar el costo del servicio, que generalmente no es demasiado caro. Por otro lado, los fanáticos de las plataformas de streaming, podrían enfrentar costos más altos si se adhieren a varias plataformas.

Qué se espera en el universo del streaming para al futuro cercano

Como es de esperar, están llegando al mercado del streaming nuevas plataformas. En un momento que quizás se cree que está todo dicho, aparecen opciones diferentes de donde se puede elegir.

Una de las más mencionadas para el 2021 es la plataforma de streaming de la famosa Paramount que comenzará a llegar a muchos más países. Esto le dará la visibilidad que quizás no tiene ahora, a pesar de tener una gran variedad de contenido.

La expansión de esta plataforma puede influir bastante en el contenido de otras como Netflix, ya que el contenido de Paramount seguramente será exclusivo del catálogo de esta empresa. Lo mismo sucedió con Disney Plus.

Estrenos de cine muy diferentes

El próximo año no solo traerá nuevas plataformas al universo del streaming, sino que incorporará una nueva forma de ver los estrenos de cine. Por ejemplo, el caso de Warner de la que se dice estrenará sus nuevas películas en el cine, pero también en una plataforma de streaming. No hay que olvidar que esta empresa es la propietaria de HBO Max.

Esto estará vigente solo para los Estados Unidos, y se espera el estreno de al menos 17 películas entre las cuales hay títulos muy esperados. Estarán disponibles en streaming solo durante un mes.

El punto más importante es que la tecnología aplicada a actividades lúdicas (por ejemplo, las plataformas de apuestas online) y de entretenimiento permite que los usuarios tengan una gran variedad de opciones para elegir, lo que siempre es una gran ventaja. Por otro lado, los fanáticos de las películas y series siempre se verán beneficiados por la variedad de oferta.