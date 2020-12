‘Vamos a soñar’, un proyecto distrital que promueve la lectura y escritura

Las profesoras Karina Mendoza y Marcela Robayo son las protagonistas del poryecto ‘Vamos a soñar’ que inspira a estudiantes a leer y a escribir. Conoce su historia.

Dos profesoras del colegio Manuel del Socorro Ramírez, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de la ciudad, están cumpliendo su sueño de promover la lectura y escritura entre sus estudiantes.

Marcela Robayo y Karina Mendoza son unas enamoradas de la docencia, por lo que cuentan con ilusión lo que significa para cada una el contacto permanente con sus estudiantes. “Para mí, lo más bonito de ser maestra es el instante en que descubro unos ojos atentos, una mente abierta con ganas de aprender, un rostro optimista, una postura de entusiasmo en mis estudiantes: con estas herramientas marcho segura por un camino esperanzador caminando junto a ellos mientras aprenden a volar y a perseguir sus sueños”, cuenta Mendoza, mientras que para Robayo “tomar la mano de mis estudiantes y tocar sus corazones para transformar vidas, me llevan a fortalecer la confianza y la seguridad en las relaciones para hacer del aula de clases un ambiente cálido y acogedor. Mirar el mundo a través de los ojos de mis estudiantes, me apasiona y me transforma”.

Vamos a soñar

En el año 2016 las maestras crearon una didáctica para los grados 4 y 5, buscando que sus estudiantes mejoraran su comprensión lectora. Iniciaron con lecturas que se encuentran estipuladas en el Plan Lector del colegio y, al hacer la comprensión lectora de dichos textos, los estudiantes procedían a trabajar la parte oral mediante dramatizaciones y exposiciones.

vamos a sonar segundo concurso intercolegiado

Después comenzaba la parte escrita, proceso que tomaba varios días y donde las docentes intervenían con sus correcciones, para llegar al texto ideal. “Esto es un proceso de varios días sin necesidad de acorralarlos. Ellos se toman su tiempo…”, dice la profe Karina. Una vez elegidos los textos, estos pasaban a un jurado que definiría 20 narraciones, que posteriormente harían parte de una publicación, con el fin de incentivar a los jóvenes a apasionarse por el mundo de las letras.

En ese mismo año, surgió ‘Vamos a soñar’. El nombre que, entre los estudiantes y escritores invitados, dieron al libro donde se publicarían sus relatos. “Ante todos los estudiantes del colegio hicimos una ceremonia de premiación. Los niños daban autógrafos y se sentían celebridades”, cuenta la profe Marcela.

En 2017 otras docentes de la institución se unieron al proyecto. Ya eran 8 cursos de primaria inmersos en la dinámica ‘Vamos a soñar’. Fue así como salió la segunda edición del libro ‘Vamos a soñar’ y, esta vez la premiación fue en el patio de recreo, ya que eran más estudiantes que hacían parte de la iniciativa.

Vamos a soñar

En el año 2018 las docentes se lanzaron a un gran proyecto y fue crear una sala de lectura itinerante con ayuda de la comunidad, pues para ellos un espacio como este era indispensable en el colegio.

Por esta razón se inició la campaña llamada ‘La marcha del libro’ que consistió en invitaciones, salón por salón y casa por casa, pidiendo libros en buen estado para ser donados al colegio.

La campaña tuvo tal acogida, que recolectaron alrededor de 200 libros. Karina y Marcela escogieron un comité de estudiantes, quienes se encargarían de convertir el salón de Karina en el salón de lectura ideal para estudiantes de la institución. Colchonetas, colores, hojas, tijeras, revistas, y por supuesto libros, este espacio es el que encontrarían los estudiantes para disfrutar en la hora del descanso.

Poco a poco se unían más grados a este proyecto, pero la gran sorpresa fue cuando comenzaron a recibir llamadas de otras instituciones solicitando ser parte de ‘Vamos a soñar’. Colegios de diferentes localidades soñaban con lo mismo, mejorar las habilidades de comprensión lectora de sus niñas y niños a través de didácticos cursos como este

El proyecto se convirtió en un concurso intercolegiado en el año 2019, El tema elegido fue ‘Bogotá, la ciudad soñada’, en el que buscaban entender cómo las niñas, niños y jóvenes se imaginaban y sentían la ciudad.

Al mismo tiempo que se realizaba la dinámica, el colegio Manuel del Socorro Ramírez decidieron construir un gran auditorio que lograra subsanar algunas necesidades de la institución. Así que, por la época de la premiación, este espacio fue el lugar donde rectores, estudiantes y familiares de distintas instituciones de la ciudad se reunión a celebrar la lectura y escritura.

Este año llega la pandemia, haciendo pensar a las maestras que el proyecto sería más difícil por el aislamiento. Pero, sorpresivamente, en este año ‘Vamos a soñar’ desplegó sus alas al ámbito nacional. “Un profesor que fue a la Costa nos llamó y nos contó que el proyecto se había dado a conocer en otras ciudades, y fue así como nos dimos la oportunidad de llevar el concurso a otros departamentos”.

El tema que tenían pensado las profesoras antes de que llegara la pandemia era ‘Fórmulas para sanar a Colombia’. Sim embargo, teniendo en cuenta el contexto al que se enfrenta el país y el mundo entero, el tema escogido fue escuchar las experiencias vividas durante esta etapa de confinamiento, bajo el tema ’40 días en un minuto’.

Los demás departamentos integrados a esta aventura de escritura y, ahora, al mundo audiovisual, fueron Boyacá, Cundinamarca, la Guajira y por supuesto el Distrito Capital, con un total de 20 colegios participantes. Y, al tener que integrar la tecnología, se incluyeron categorías que premiaban videos-experiencias de un minuto, contando hechos vividos a lo largo de este atípico 2020.

El proceso inició el 23 de abril y los jurados que tuvieron este año fueron la Editorial Norma, para la parte escrita, y la Fundación Corporación Festival de Cine e Infancia y Adolescencia, para el audiovisual filminuto.

A través de su fan page en Facebook, las profes hacen constantes publicaciones donde actualizan y motivan a la comunidad. Este 2020, a pesar de traer dificultades, permitió que estas profesoras, docentes de otras ciudades y estudiantes del país participaran en un mundo de letras, narración y lírica.