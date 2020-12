Tripulación colombiana correrá el Dakar 2021 en Arabia Saudí

El Dakar 2021 “el rally más duro del mundo” iniciará su edición 43 el próximo sábado 2 de enero en Arabia Saudí con un prólogo de 11 km que determinará el orden de salida para el domingo 3 de enero y se extenderá hasta el viernes 15 de enero, con un total de 12 etapas cronometradas y solo un día de descanso. El automovilismo colombiano estará representado por la tripulación de Javier Vélez y Mateo Moreno, quienes participarán en la categoría Side by Side a bordo de una CanAm Maverick X3 marcada con el número 450, preparada y asistida técnicamente por FN Speed Team.

La categoría Side by Side-buggys ligeros (Light Weight Vehicles), reúne los vehículos con un peso inferior a 900 kg y limitados a una cilindrada de 1.000 cc. Son vehículos de serie, pequeños, con tracción en las 4 ruedas mayores que las de un cuatrimoto, preparados especialmente para el rally. En la edición 2021 hay 46 inscritos en la categoría T4, entre éstos el de la dupla colombiana.

A pesar que la pandemia del Covid-19 y su rebrote en Inglaterra hizo que Arabia Saudí cerrará sus fronteras, los participantes ya se encuentran en el país del Oriente Medio a la espera de iniciar la programación del afamado rally los días 1° y 2 de enero con la inspección técnica de los vehículos y el prólogo, para de esta manera tomar parte en la desafiante aventura que contempla un recorrido total de 7.646 kilómetros, de los cuales 4.767 serán cronometrados.

Una de las importantes novedades para esta edición es el uso de ‘tablets’ para los coches, SSV y camiones como ‘roadbooks’. Se entregarán por la mañana (10 minutos antes

de cada especial para los coches y 20 para las motos) en todas las etapas, para así favorecer la igualdad entre los participantes.

El “Dakar Experience” vuelve en esta edición, excepto los pilotos de élite, con esta figura los que no puedan completar una etapa, podrán reengancharse en una clasificación paralela para seguir ganando experiencia en el Dakar de cara al futuro. En 2020 22 pilotos llegaron a la meta cobijados por esta iniciativa.

Otra novedad es el “Dakar Classic”: una nueva categoría para volver a ver en acción a coches que han participado en el Dakar desde su creación hasta el año 2000. Será una carrera de regularidad, con un recorrido adaptado.

Recorrido Dakar 2021

• Enero 2 – Prólogo: Yeda – Yeda, 11 kilómetros.

• Enero 3 – Etapa 1: Yeda – Bisha, 277 kilómetros cronometrados y 320 kilómetros de enlace: Una especial corta, íntegramente por pistas, con una primera parte bastante abierta y rápida; en el sector intermedio hay muchas rocas y piedras, por lo que hay que tener cuidado con los pinchazos.

• Enero 4 – Etapa 2: Bisha – Wadi Ad-Dawasir, 457 kilómetros cronometrados y 228 kilómetros de enlace: Una larga travesía de dunas, con alrededor de 30 ó 40 kilómetros de dunas, y luego partes más rápidas; también mucha navegación y pistas muy diferentes que no siempre aparecen en el roadbook.

• Enero 5 – Etapa 3: Wadi Ad-Dawasir – Wadi Ad-Dawasir, 403 kilómetros cronometrados y 226 kilómetros de enlace: Primera especial en bucle de este año, muy rápida y desde el inicio con pequeñas dunas; no muchas, pero hay algunas cada 10 kilómetros. Luego, grandes valles bastante rápidos y una parte final con partes mucho más rocosas y técnicas.

• Enero 6 – Etapa 4: Wadi Ad-Dawasir – Riad, 337 kilómetros cronometrados y 476 kilómetros de enlace: Etapa de transición para llegar a la capital, Riad. Es muy técnica, pero también es una de las más agradables para pilotar. Hay que destacar que es la etapa más larga del rally, pero no la especial más larga –será la penúltima–.

• Enero 7 – Etapa 5: Riad – Buraydah, 419 kilómetros cronometrados y 206 kilómetros de enlace: Se entra en la parte más difícil de la primera semana. Será de tránsito lento con pasos muy rocosos mezclados con dunas.

• Enero 8 – Etapa 6: Buraydah – Ha’il, 485 kilómetros cronometrados y 170 kilómetros de enlace: Una etapa 100% de arena, sin tierra ni piedras, sólo arena de principio a fin con algunas partes de dunas. Es larga, los competidores terminarán tarde. Pistas con grandes baches por las que suelen pasar los camiones locales y físicamente será difícil, por eso la han puesto antes del día de descanso.

• Enero 9: Jornada de descanso en Ha’il.

• Enero 10 -Etapa 7: Ha’il – Sakaka, 471 kilómetros cronometrados y 267 kilómetros de enlace: Será la primera parte de la etapa maratón (Sin asistencia técnica para nadie), en Sakaka. Se divide en tres partes: primera parte de unos 100 kilómetros con mucha arena y dunas, luego una parte plana con rocas y pistas complicadas y después una sección final mucho más rápida.

• Enero 11 – Etapa 8: Sakaka – Neom, 375 kilómetros cronometrados y 334 kilómetros de enlace: Segunda parte de la etapa maratón, dividida en dos secciones: una primera parte sobre pistas de arena con rocas, con muchas intersecciones y mucha navegación; habrá que tener mucho cuidado con los pinchazos con esas rocas escondidas. En la segunda parte, los protagonistas son esos paisajes tan bonitos que se vieron el año pasado por la zona de Neom, con valles de arena y colinas rocosas que dejaron fotos espectaculares.

• Enero 12 – Etapa 9: Neom – Neom, 465 kilómetros cronometrados y 114 kilómetros de enlace: Segunda especial en bucle de este año, esta vez bordeando el Mar Rojo durante 10 kilómetros en el inicio. Luego una parte más rocosa en los grandes valles, antes de un sector intermedio con pistas de arena; tramo final complicado, con cañones y muchas piedras.

• Enero 13 – Etapa 10: Neom – Al-Ula, 342 kilómetros cronometrados y 241 kilómetros de enlace: Etapa de transición bastante corta. Primero vuelven a pasar por los cañones de Neom, y luego irán por pistas más arenosas, pasando entre arena y piedras por los grandes valles antes de llegar a Al-Ula.

• Enero 14 – Etapa 11: Ula – Yanbu, 511 kilómetros cronometrados y 46 kilómetros de enlace: La especial más larga del rally con un elemento a vencer que es la aparición de la niebla, una especial realmente dura junto al Mar Rojo.

• Enero 15 – Etapa 12: Yanbu – Yeda, 225 kilómetros cronometrados y 227 kilómetros de enlace: Una especial corta, pero no exenta de dificultad – aún tendrán que sortear algunas dunas–. Finalizando a orillas del Mar Rojo.

El Dakar tiene en lista nombres destacados como Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel, Yazeed A-Rajhi, Kuba Przygonski,Giniel de Villiers, Sebastian Loeb y Nani Roma, Mathieu Serradori,, Orlando Terranova y Martin Prokop, entre otros..

Entre los SSV, categoría T4 en la que participará la dupla colombiana Vélez-Moreno, se destacan los españoles José Antonio Hinojo y Gerard Farrés, el chileno Francisco ‘Chaleco’ López, el brasileño Reinaldo Varela, y el polaco Aron Domzala.