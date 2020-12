El Meta extiende toque de queda del 31 de diciembre: con intervalos irá hasta el 3 de enero a la medianoche

El Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunció que el Ministerio de Interior aprobó las modificaciones para ampliar los horarios del toque de queda para todo el Meta: el 31 de diciembre comenzará a las 10 de la noche y se extenderá hasta el domingo 3 de enero hasta la medianoche, con unos intervalos de tiempo para salir: de 6 de la mañana a 12 del mediodía, los días sábado 2 de enero y domingo 3 de enero.

Por días, el toque de queda queda de la siguiente manera:

Jueves 31 de diciembre: desde las 10:00 p.m. hasta el sábado 2 de enero a las 6:00 a.m.

Sábado 2 de enero: desde las 12:00 m. (mediodía) hasta domingo 3 de enero a las 6:00 am.

Domingo 3 de enero: desde las 12:00 m. (mediodía) hasta las 11:59 p.m. (medianoche)

El Gobernador dio unas cifras preocupantes: un 164 por ciento de sobreocupación de urgencias en el Hospital Departamental de Villavicencio, en UCI adultos de Covid-19 hay 90% de ocupación y en UCI no Covid-19, una ocupación del 100%, así como del 70% en el Hospital Departamental de Granada. Ya van 723 personas fallecidas.

“Viendo el mal comportamiento del pasado toque de queda, gente amontonándose y aglomerándose, hoy tomamos esta decisión. Tenemos agotamiento en el personal sanitario, en médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, funcionarios llorando porque están desilusionados de que la gente sea tan inconsciente. Ese agotamiento ha significado muchas renuncias de personas que no se quieren exponer más. Las cifras de contagio y las muertes están aumentando. ¡El virus no es un juego y no se ha ido!”, comentó el Gobernador.

El mandatario departamental recordó que hace unos días se expidió un decreto, en compañía de los 29 alcaldes del Meta, donde se decidió para el 24 de diciembre toque de queda de 10:00 p.m. hasta 5:00 p.m. para evitar aglomeraciones.