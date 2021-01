Exfiscal Gustavo Moreno dice que teme por su vida tras ser trasladado a La Modelo

Luego de ser trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, señaló que teme por su vida y su integridad al interior de ese penal, además aseguró que es mentira que en Cespo, la unidad policial con casas fiscales para detenidos políticos, no haya cupo para él.

El exfiscal anticorrupción, quien fue condenado a cerca de cinco años por delitos de cohecho y concusión relacionados con el ‘Cartel de la Toga’, se comunicó con el diario El Espectador, para dar a conocer su preocupación por la decisión de las autoridades de recluirlo en La Modelo.

“Le comunico que me están llevando ahora a la Modelo. Temo por mi vida y mi seguridad allá. Es muy triste que no se cumplan en Colombia las decisiones judiciales y es mentira que en Cespo no haya cupo para mí, pues allá han pagado sus condenas personajes como el general en retiro Miguel Maza Márquez”, dijo Moreno en su diálogo con El Espectador.

Moreno indicó que había pactado con las autoridades judiciales, que luego de su deportación desde Estados Unidos, sería trasladado al Centro de Estudios Superiores de la Policía – Cespo, para cumplir la condena.

Según lo publicado por El Espectador, tanto Moreno como sus abogados y familiares, temen por la vida e integridad del exfiscal, a raíz de presuntas amenazas de muerte en su contra por parte de personas que no quieren que el exfuncionario judicial revele información.

Moreno señaló que acordó su reclusión en Cespo, pero tras llegar al país el pasado 4 de diciembre, el entonces director de la Policía, general Óscar Atehortúa, rechazó contundentemente el traslado del exfuncionario al Centro de Estudios, argumentando que el mismo no era un centro de detención, sino una escuela de capacitación, por lo que no estaba adaptado para recibir a un condenado por la justicia, decisión que fue apoyada por el director del Inpec.

Por su parte, el apoderado de Gustavo Moreno, el abogado David Benavides, interpuso una acción de tutela que busca reversar la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, y que “se proteja su derecho a la vida y a la integridad personal”.

En su comunicación con El Espectador, Moreno aseguró: “no estoy pidiendo un trato preferencial, yo no estoy levantando mi voz para burlar a la justicia, al contrario, yo ya pagué por lo que hice en Estados Unidos, a donde fui extraditado, y regresé a Colombia hace unos días para purgar mi condena”.

Y agregó que tiene “un compromiso de colaboración que honraré y le seguiré diciendo al país la verdad que conocí. Por todo lo que he dicho, y por lo que me falta aún por decir, es que temo por mi vida en La Modelo”.