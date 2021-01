Plan retorno: Este domingo 3 de enero habrá pico y placa en la entrada por Soacha

Las autoridades del municipio de Soacha decretaron pico y placa para el domingo 3 de enero como parte de la operación retorno de los viajeros que regresan a Bogotá después de las festividades de fin de año.

La restricción de pico y placa comenzará a regir en la Autopista Sur, en su paso por Soacha, como ha operado anteriormente en puentes festivos. «Será en el sentido Girardot-Bogotá”, indicó el Alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga.

Esta medida tiene como objetivo descongestionar la entrada a Bogotá y así evitar problemas en la movilidad de esta importante vía.

Los horarios del pico y placa para el domingo serán así:

Hasta las 11:59 a.m.: No hay pico y placa

De 12 m. a 4 p.m.: Vehículos de placas impares no podrán ingresar

De 4 p.m. a 8 p.m.: Vehículos de placas pares no podrán ingresar

Desde las 8:00 p.m. hacia adelante no hay pico y placa.