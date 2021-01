El comunicado reza además que “las cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Salud no corresponden con la realidad en los hospitales y clínicas. Y que, además convocó a la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Supersalud “para que ejerzan la vigilancia debida en relación a la garantía del acceso a cuidado intensivo de todos los ciudadanos pacientes que lo requieran”.

Además el cierre de tres localidades no es suficiente, dicen, si no se educa a la población y no se atienden sus condiciones sociales que los llevan a no seguir las recomendaciones en salud pública.