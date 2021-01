Siete sugerencias para hacer buen uso de la tecnología

Estamos todo el tiempo conectados. Usamos tecnología para estudiar, trabajar y hasta para pasar un buen momento en nuestro tiempo libre. Sin embargo, deberíamos preguntarnos si usamos adecuadamente esa tecnología que tenemos disponible.

Hemos podido hacer cientos de cosas gracias a internet que jamás hubiéramos imaginado solo hace algunos años. ¿Comunicarnos en vivo con alguien que está a miles de kilómetros? ¿Jugar casino en línea en un teléfono? ¿Cocinar en un horno microondas? Podríamos estar horas preguntándonos sobre las cosas que podemos hacer hoy debido a internet y los desarrollos tecnológicos.

Un nuevo reto, ponernos límites en el uso de la tecnología

Algunas personas se plantean si necesitan hacer una desintoxicación digital. Sí, tratar de no utilizar durante tantas horas los dispositivos y las aplicaciones que usan todos los días con demasiada frecuencia. De hecho, seguramente usan tecnología para relajarse en casa después del trabajo o un día intenso de estudio.

A continuación, detallamos algunas sugerencias para no padecer las consecuencias de la de hiperconexión.

– Tenemos la tecnología al alcance de la mano y es importante que la utilicemos como una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, no para empeorarla. Por lo tanto, lo más aconsejable es desconectar los dispositivos o al menos no revisarlos todo el tiempo cuando llegamos a casa.

– Estar conectados todo el tiempo puede causar que no nos conectemos con lo más importante. Miremos un poco más lo que sucede alrededor.

– Desconectarnos de las redes sociales por un par de horas nos da libertad. ¡Probemos!

– No es necesario compartir todo en las redes. Ciertos acontecimientos de nuestras vidas pueden ser íntimos, y está bien que así sea.

– Si salimos con amigos a comer, nos encontramos con nuestra familia para conversar o vamos a un concierto, apaguemos el teléfono celular.

– Que los dispositivos digitales no se conviertan en los tiranos de nuestras vidas.

– La tecnología misma puede ayudarnos a controlar las horas durante las que estamos conectados. Podemos descargar aplicaciones que revisan la cantidad de horas que usamos el celular y que emiten advertencias para que modifiquemos nuestra actitud.

Lo positivo que nos brinda la tecnología

El uso de la tecnología es maravilloso y una muestra de eso son sus aplicaciones en las ciencias y la comunicación. La tecnología no es la culpable de los problemas que nos causa la hiperconexión. Somos nosotros que no sabemos cómo ponerle límites a su uso.

Si llegamos cansados a casa, queremos ver una película y descansar de las responsabilidades que dejamos atrás durante el día. Otras personas usan sus celulares para ingresar a una plataforma de apuestas y apostar por su equipo favorito. Hay millones de opciones en las que la tecnología está ahí para conectarnos, divertirnos, jugar, etc.

Por otro lado, la cultura digital nos permite abrir nuestra mente para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas ya conocidas o comenzar a hacer actividades diferentes. Si logramos equilibrar el tiempo que realmente necesitamos estar conectados, las consecuencias van a ser muy positivas.