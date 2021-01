Valentina Mami anuncia dos nuevos lanzamientos para iniciar 2021

“Me gusta así”, y “Focused” son los dos nuevos sencillos que la bellísima y talentosa Valentina Mami radicada en Los Ángeles, pone a consideración del público en todas las plataformas digitales esta semana, para iniciar el 2021 con sus nuevos estrenos en medio de la pandemia que obligo a los artistas alrededor del mundo a rediseñar sus carreras, cancelar giras y aprovechar el tiempo en estudio para sus nuevos lanzamientos.

La bellísima hija de la modelo y presentadora Lianna Grethel y del actor Julio Echeverry no solo heredó el talento de sus padres, sino que ha logrado poner su sello personal en sus producciones con un estilo único y auténtico donde el rap es la esencia del sonido que le da identidad a sus canciones.

Después del éxito alcanzado en el primer semestre del 2020 con el lanzamiento de la canción y video del tema “No Eres para Mi”, Valentina Mami vuelve al ruedo con dos canciones que ya hacen parte de su historia musical pero que esta semana estarán en streaming, con un sonido fresco, renovado y moderno, con sus respectivos videos, que la ponen en el escenario más importante de la industria de la música.

“ME GUSTAS ASI”

Esta canción nació en el 2018 cuando Ovny on the Drums uno de los productores latinos del momento y también solista, nacido en Medellín, cuyo nombre de pila es Daniel Echavarría,y responsable de grandes éxitos para artistas como Karol G y Nicki Minaj, introdujo a Valentina con GOTEX, artista productor y compositor nacido en San Andrés islas, quien al escuchar a Valentina haciendo rap de inmediato se interesó y no dudo en nvitarla a estudio para colaborar con ella. Junto al DJ Maff, Valentina y Gotex terminaron produciendo esta canción a dúo. La letra tanto en inglés como en español demuestra la versatilidad de ella y está enmarcada por el estilo hip-hop donde Valentina exhibe ese talento para el rap. Son versos escritos por la artista que tienen profundidad y sentimiento. El video de la canción producido, dirigido y editado por ella, dejan ver una vez más su creatividad detrás de cámara. Valentina grabó su parte en su casa de Los Angeles, y Gotex grabó las suyas en Colombia. Verán el orgullo colombiano de estos dos talentos unidos donde queda demostrado que en cualquier circunstancia, incluso en medio de una pandemia, se pueden hacer colaboraciones en la música. “Esperamos que disfruten de esta alegre, pero a la misma vez intensa canción”, agregó la artista.

FOCUSED

“Hoy, 22 de diciembre de 2020, me encuentro sentada en After-master Studio en Los Ángeles, California, al borde del lanzamiento del single de mi nueva canción «Focused». No puedo evitar reflexionar sobre el viaje que tomó para llegar aquí. Cuando era una joven de Colombia que crecía en el lado oeste de Los Ángeles, California, con un amor profundo y apasionado por la música, siempre había anhelado la oportunidad de grabar mis canciones y compartir mis talentos con el mundo. Focused la canción, fue mi carta de despedida a una relación tóxica que me impedía perseguir mis metas y sueños. «A veces tienes que dejar ir a las personas que crees que amas y que tienen miedo de verte extender las alas». La canción fue producida originalmente por James “J.I” Ingram y luego reproducida por Joe Hellow, quien agregó su toque y oídos especiales al proyecto, agregando sonidos y profundidad a la música para llevarla al siguiente nivel”, explico Valentina Mami

La letra compuesta entre Valentina y JI, habla de una persona que admite superar batallas que solo Dios puede juzgar y que toma una nueva perspectiva. Tal y como ella misma lo expresa, FOCUSED no es solo una canción o una marca, es una forma de vida. La forma en que vive su vida, desde la carrera que elija, sus amistades, relaciones, eventos e incluso la comida, debe encajar dentro de sus valores, creencias, propósito y prioridades. “Focus te ayuda a aferrarte a tus objetivos con ferocidad. El enfoque no se dejará ir hasta que el trabajo esté terminado. El enfoque es persistente y terco. Con todas las distracciones y la ignorancia en este mundo, tenemos que ENFOCARNOS en crear un mejor mañana para nuestro planeta y muchas mentes enfocadas juntas harán el trabajo”, concluyo la colombiana.

Valentina Mami pospuso su visita a Colombia programada para finales de septiembre por temas de pandemia, pero planea para el primer semestre de 2021 cumplir con una gira promocional de sus dos nuevos sencillos en nuestro país y el estreno del nuevbo video de No Eres para Mí.