El impactante cambio de «The Weeknd» en el rostro ¿es real?

El cantante canadiense estrenó un video musical en el que aparece totalmente diferente. El cambio se da luego de que en Noviembre apareciera con vendas en el rostro en la pasada entrega de los American Music Awards.

The Weeknd lució su nueva imagen en el video de su canción más reciente “Save your tears” del álbum After Hours. En él, el cantante aparece con sus pómulos, mejillas, nariz y labios aparentemente operados. Sus imágenes se han viralizado en las redes y sus fans, por otra parte, se han mostrado preocupados.