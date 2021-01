Jamás le fui infiel a mi exesposa con Paola Jara: Jessi Uribe

El cantante de música popular habló sobre cómo inicio su romance con Paola Jara y aseguró que las declaraciones de su exesposa sobre su supuesta infidelidad, habían sido falsas, ya que «jamás tuvo nada con ambas mujeres al mismo tiempo».

Sandra Barrios, madre de sus hijos, reveló hace un tiempo en exclusiva a otra revista, que ella supo que el cantante estaba enamorado de la también cantante, a través de mensajes de texto que leyó en WhtasApp, en los que Jessi le confesa a su madre que estaba enamorado de Jara.

Sin embarg, y hasta hoy, se conoció la versión de Jessi Uribe sobre cómo, según él, inició el romance con Paola Jara:

“No estaba con Paola en ese entonces, jama?s estuve con ambas al tiempo, pero el amor por ella se estaba despertando. Luego, como le dije a mi expareja que ya no estaba enamorado de ella, su opcio?n fue decir que le habi?a sido infiel y que estaba con alguien ma?s, lo cual jama?s sucedio?” manifestó a otro medio.

Y agregó que su exposa vio la conversacio?n que habi?a tenido con su madre «y opto? por reprocharme que yo ya estaba con otra mujer, pero no, no era asi?, apenas me estaba enamorando de ella”.