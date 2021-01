El presidente Donald Trump ha solicitado opiniones legales sobre si tiene la autoridad para emitir un autoindulto y se le ha informado sobre las posibles consecuencias políticas.

Aunque no está claro si la iniciativa surgió luego del incidente en el Capitolio, se conoció a través de varias fuentes que ha estado preguntando a sus asistentes y abogados, incluido el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, sobre su poder de indulto a sí mismo.

Algunas de esas conversaciones han ocurrido en las últimas semanas, dijo una fuente al medio CNN. Por otra parte, una persona dijo que eso no está en proceso en la oficina del abogado de la Casa Blanca, pero eso no quiere decir que no sucederá o que la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Justicia no está revisando el asunto en este momento.