Así funciona TransMilenio durante la restricción a la movilidad nocturna

Hasta el próximo el sábado 16 de enero, el Sistema de Transporte Público de Bogotá, en sus 2 componentes, mantendrá sus horarios y operación habitual.

-Lunes a sábado: 04:00 am a 11:00 pm -Domingos y festivos: Troncal: 04:00 am a 10:00 pm Zonal: 05:00 am a 10:00 pm

¿Cuántos buses estarán prestando el servicio en el Sistema?

El Sistema en sus dos componentes tendrá disponibilidad de la totalidad de la flota. En el componente troncal el total de la flota es de 2.236 buses y 787 alimentadores.

En el componente zonal el total de la flota corresponde aproximadamente a 5.500 vehículos.

Puntos de acceso: Dentro de la operación se cuenta con: 10.500 puntos de acceso a los buses entre zonal y trocal.

3.500 puntos de ingreso a estaciones, 1.200 torniquetes en las 142 estaciones y 9 portales en el componente troncal.

Paraderos: 7.477 paraderos zonales del SITP.

¿El personal de TransMilenio debe acogerse a las restricciones de movilidad decretadas por la Alcaldía?

Debido a que el servicio de transporte público es un derecho fundamental de la ciudadanía, y para garantizar la prestación del servicio, el decreto estipula que las personas que acrediten debidamente ser personal de TRANSMILENIO S.A. u operarios, concesionarios y personal de apoyo a la operación del SITP están autorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para movilizarse con el fin de poder cumplir con sus labores para el correcto funcionamiento del Sistema.

¿Se van a interrumpir las labores de aseo y desinfección de buses y estaciones?

Los procesos de aseo y desinfección de buses y estaciones son fundamentales para TRANSMILENIO S.A., en su compromiso por prevenir el posible contagio de Coronavirus en el Sistema. Por esta razón, se continuarán desarrollando las actividades de lavado intensivo y desinfección de buses y estaciones en horario nocturno, una vez termine la operación, y las labores de aseo de buses y estaciones en hora valle durante el día.

Es importante recordar que esta limpieza se lleva a cabo con hipoclorito de sodio y otros productos utilizados en centros hospitalarios para una mayor desinfección de virus y bacterias que puedan encontrarse en las distintas superficies.

¿Se continuará prestando el servicio de lavamanos portátiles en el Sistema?

Seguirán habilitados los 27 puntos con lavamanos portátiles de carácter rotativo en las estaciones y portales del Sistema, medida que ha tenido gran acogida por parte de los usuarios.

Cada lavamanos es doble, para poder utilizar la instalación de manera simultánea por dos personas.

Estos equipos tienen autonomía para 300 servicios de lavado de manos, con el jabón y toalla de papel respectiva. Estos equipos son reabastecidos tres veces al día, por lo que en un día tienen capacidad para 900 servicios.

Adicionalmente, continuarán habilitados para uso gratuito los 134 lavamanos ubicados en los baños públicos del Sistema,ubicados en portales y estaciones intermedias.

¿Las personas que necesiten hacer uso del Sistema, cómo pueden planear su viaje?

Para quienes deban salir de su casa y hacer uso del Sistema, según las excepciones establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la invitación es a que planeen su viaje consultando la página web de la entidad o por medio de la aplicación TransMiAPP.

Así mismo, TRANSMILENIO S.A. invita a los usuarios para que recarguen por internet su tarjeta personalizada ´TuLlave´, para facilitar el ingreso a las estaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones para quienes se movilicen en el Sistema?

1. Usar correctamente el tapabocas cubriendo boca y nariz.

2. Lavarse las manos constantemente o usar gel antibacterial.

3. Evitar hablar por teléfono y tener conversaciones dentro de los articulados.

4. Abrir las ventanas al abordar los servicios del sistema.

5.Esperar el siguiente bus, si el que llega a la estación tiene alta ocupación.