Estafadores se están haciendo pasar por Carlos Calero, Carolina Cruz y Andrea Serna

Los presentadores Carlos Calero, Carolina Cruz y Andrea Serna, prendieron las alarmas en las últimas horas al denunciar a través de sus redes sociales que inescrupulosos se están haciendo pasar por ellos para estafar a ciudadanos incautos, a quienes les piden elevadas sumas de dinero a cambio de ofrecerles participación en negocios con Bitcoins.

El presentador Carlos Calero, fue el primero en encender las alarmas, luego de hacer una declaración pública a través de su cuenta en Instagram donde advertía que denunció ante la Fiscalía, que algunas personas inescrupulosas están usando su nombre para decir que él trabaja e invierte con bitcoins y que necesita reclutar a más personas que quieran participar de este tipo de negocio.

Varios de los seguidores del presentador reportaron que se inscribieron en su negocio, pero hasta el momento no han recibido el dinero prometido. Razón por la que Calero tuvo que aclarar públicamente que él no tiene nada que ver con ese tipo de negocios y le pidió a sus fans que por favor no consignen dineros a su nombre.

“Quiero entregar esta declaración escrita a todos y cada unos de mis seguidores y a la opinión pública en general, por una situación que está ocurriendo en mis redes sociales desde hace algunos meses atrás. Unos bandidos están utilizando mi imagen en diferentes plataformas para engañar a la gente con unas supuestas inversiones mías en moneda digital o bitcoins. Se han atrevido a asegurar que he participado en entrevistas colocando fotos mías y diciendo que he contado el secreto para ese negocio. Quiero aclarar que nunca he realizado esas inversiones en mi vida y cómo le respondo a todos los que me preguntan con sus mensajes, es una estafa y no se dejen engañar”, escribió el presentador.

Por su parte, Carolina Cruz, reveló que varios de sus seguidores le informaron que estaban usando su nombre para negocios de criptomonedas. Debido al alto número de denuncias, la presentadora tuvo que emitir un comunicado en redes sociales para aclarar que ella no tiene nada que ver con este negocio y a recordar a sus seguidores que no caigan en este tipo de estafas.

“Considero oportuno indicar que no hago parte de ningu?n negocio de bitcoin, criptomonedas, ni nada por el estilo; la entrevista o nota que circula de manera digital es una estafa, por favor no caigan en ella”, comentó Carolina Cruz.

Mientras tanto, Andrea Serna, denunció en sus redes sociales que su imagen se está viendo afectada porque están usando su nombre para estafar personas en internet.

“Por favor, ¡cuídense! Internet es una gran herramienta pero también un lugar en el que debemos evadir muchos peligros. Hoy están usando mi nombre, qué horror…”, mencionó la presentadora.