¿Policía permitió ingreso de agitadores al Capitolio?: Así lo afirma simpatizante de Trump

“La policía no nos detuvo, la policía nos estaba diciendo que entráramos, que estaba bien. Yo estaba en la escena” dijo Fátima Díaz, seguidora de Trump que estuvo el miércoles en el Capitolio.

Díaz que entregó las declaraciones a CNN, viajó con su familia desde McAllen Texas a Washington para asistir a un evento del presidente Donald Trump el miércoles agregó que “en la capital los policías nos estaban dejando entrar, no estábamos tumbando cosas, no como el ‘Black Lives Matter movement’ que destrozaba todo”.

También aseguró que no fue parte del grupo de agitadores que irrumpió el Capitolio, y que, quienes entraron no eran partidarios de Trump. Además contó que se acercó a las puertas del Capitolio y aunque las personas que estaban en el lugar la motivaron a entrar, decidió no hacerlo.

Por otra parte ese mismo medio exigió a la Policía del Capitolio declaraciones sobre lo sucedido y respondieron que “las acciones de sus oficiales fueron heróicas consideran la situación a la que se enfrentaron. “Sigo teniendo un tremendo respeto por el profesionalismo y dedicación de las mujeres y hombres de la policía del Capitolio de Estados Unidos”, a travñes de un comunicado de prensa en nombre de el jefe de la policía, Steven Sund.