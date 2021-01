Hallan restos humanos y cajas negras de avión que se estrelló en Indonesia

El avión Boeing de Sriwijaya Air, cubría la ruta entre la capital y la ciudad de Pontianak, en la provincia de Borneo Occidental. Según la lista de pasajeros, obtenida por Airlive, a bordo del vuelo desaparecido viajaban 62 personas, incluidos seis miembros de la tripulación, siete niños y tres bebés.

Según Flight Radar, la nave desapareció de los monitores tras perder más de 3.000 metros de altitud en menos de un minuto. El vuelo dejó de emitir señales a las 07:36 GMT, cuatro minutos después de despegar del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta.

Indonesia’s Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K

