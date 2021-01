La colombiana Juliana Plexxo fue invitada a pintar mural en Wynwood

Tras el exitoso lanzamiento de la primera exposición en Barcelona, donde se encuentra radicada y después del arrollador prestigio alcanzado en Bogotá y Miami con la colección de arte en movimiento Juliana Plexxo se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera como artista.

Sus chaquetas y prendas pintadas a mano e intervenidas se convirtieron en la punta del iceberg de lo que es y será una prometedora carrera en el mundo de arte contemporáneo y que tiene a esta joven colombiana figurando en los medios más importante de España con el lanzamiento de su primera exposición, después de tener la honrosa invitación de ser parte de las alumnas meritoriamente escogidas para estudiar en el taller de Joan Barbará donde se hicieron parte de sus creaciones íconos de la pintura como Miró, Dalí y Picasso, por mencionar algunos.

Juliana se prepara para develar el próximo 14 DE ENERO a partir de las 5 de la tarde, un gigantesco mural invitada por la Galería Buro 79, como una de las jóvenes promesas emergentes del arte contemporáneo que ya han hecho historia, en uno de los distritos de arte más importantes del mundo como lo es Wynwood. Allí arribará la primera semana de diciembre para vestir de colores y formas, una inmensa pared que le dará vida a una de sus creaciones.

La joven artista empezó a pintar a raíz de un drama familiar, la muerte de su abuelo. Él había estado muy cerca de ella desde la muerte de su padre a manos del narcotráfico colombiano, cuando era solo una niña. Su padre era un famoso periodista y cronista taurino que fue vilmente asesinado por investigar y descubrir oscuras relaciones entre los narcotraficantes y las fiestas taurinas en su país. Este episodio la volvió más consciente de sus sentidos y le llevó a querer expresarse mediante la pintura.

En su obra encontramos un imaginario de colores vivos (rojo, negro, blanco) y misteriosas formas geométricas que se funden con perfiles y ojos de animales y personas. Aunque Juliana deplora el maltrato animal de todo tipo la tauromaquia sobrevuela algunos de sus trabajos como reflejo de la vida que le tocó vivir de pequeña y del shock que le produjo el sufrimiento y la humillación de los toros en el ruedo.

Juliana cuenta actualmente con una exposición permanente en el prestigioso centro de arte Wynwood de Miami, donde expone y vende sus piezas rodeada de obras de grandes artistas. Ahora, con la creación de este gigantesco mural en Buro 79 que la consolidará como artista plástica, hará parte de ese singular y selecto grupo de nuevos pintores reconocidos a nivel internacional que dejan sus obras itinerantes por el mundo. Recientemente inauguró también su primera muestra en España, en Clubhaus Barcelona donde estuvo presente hasta el 17 de noviembre.

Juliana Plexxo cuyo nombre de pila es Juliana García, ha sido uno de los últimos fichajes del legendario Taller 46 de Barcelona, fundado por Joan Barbará, uno de los grandes artistas españoles pioneros en el arte del grabado. Su taller comenzó su andadura en 1950 como un espacio de trabajo privado y acabó convirtiéndose en un lugar de experimentación de la técnica del grabado abierto para los artistas más influyentes del mundo. Por allí han pasado algunos de artistas más importantes del siglo XX y del XXI como Picasso, Miró, Dalí, Saura, Millares, Dieter Roth, Cuixart, Joseph Beuys, Miquel Barceló, Jaume Plensa o Victor Vasarley, entre otros. La artista colombiana se ha formado en este lugar tan especial en la técnica del grabado, actualmente olvidada por las nuevas generaciones a causa de los avances digitales. Todo ello de la mano de los sucesores del maestro Barbará: su hijo Virgili Barbará y su nieto Om Barbará, sus mentores.

Juliana está causando furor en el mundo del arte al combinar esta técnica que se daba ya por perdida con su sello personal. Todas sus obras y grabados nacen de este legendario taller, donde gigantes como Picasso maduraron su técnica. “Es un honor para mí ir todos los días al taller y sentir que en el mismo lugar donde me siento estuvieron en su día maestros como Picasso o Miró. El taller me ha abierto la mente, es como viajar en el tiempo”. Juliana quiere ser la primera artista joven en impulsar otra vez esta técnica que se dio a conocer durante el Renacimiento y que hoy en día muchos artistas jóvenes desconocen.

Juliana Plexxo nace en Bogotá, Colombia, el 25 de agosto de 1993. Su inclinación a la pintura fue desde niña como un don personal, nunca recibió clases de arte. “Recuerdo cuando mi padre, periodista, me llevaba a la redacción y siempre me intentaba distraer con folios en blanco y un lápiz casi sin punta, allí empieza mi universo. Mis padres eran muy aficionados al arte, sobre todo a la pintura y a la música. Más tarde estudié periodismo en la Universidad de Navarra en Pamplona. En aquella ciudad regresó mi pasión por el arte. No obstante, el empujón final surgió tras la muerte de mi abuelo Néstor, un diseñador de moda varonil y artista innato y una de las presencias más importantes en mi vida. Dicen que el sepulcro encierra a menudo dos corazones en el mismo ataúd, y uno de ellos era el mío. En esos momentos fui más consciente de mis sentidos y decidí pintar y pintar hasta inmortalizar mi duelo en un lienzo y fue allí donde nació PLEXXO”, comenta la artista.

SOBRE BURO 79

Es una multi tienda en formato de galería creada para dar oportunidad a todos los artistas locales y artesanos para exponer sus productos y ofrecerlos al público ya que Wynwood es la ciudad número uno de mayor crecimiento en los Estados Unidos en el momento. Artistas emergentes, especialmente latinos tienen en este espacio abierto para colgar sus obras.