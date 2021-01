Interponen tutela contra Claudia López por «encerrar» a los bogotanos

Un movmiento que se hace llamar «Rebelión de los encarcelados» interpuso la tutela basándose en la «insostenible» cuarentena que la alcaldesa ha impuesto los últimos días en la capital del país.

Según el movimiento mencionado, mediante la cuarentena estricta se viola a los ciudadanos el derecho a a la vida, la libertad, el trabajo libre y el ejercicio de la profesión. De acuerdo con un comunicado publicado por el mismo movimiento, la cuarentena es insotenible dado el alto índice de pobreza que generó lcuarenten estricta del año 2020.

Además «Rebelión de los encarcelados» denuncia la desición como un “drama social y económico: hambre, desempleo e incertidumbre”

Alejandro Barrera, vocero del movimiento además explicó que la protesta no se hace en nombre de los trabajadores fijos, si no de los pequeños comerciantes que tienen que salir a las calles y buscarse el sustento, y que, además se ha evidenciado que la Alcaldía no puede responder ante la crisis con los subsidios y por eso, es necesario volver a abrir la ciudad para reactivar la actividad económica.