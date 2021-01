E! Entertainment le apuesta a modelos XL para democratizar la moda

Fluvia, Mayara y Nahuane son modelos, pero no hacen dieta, aunque sí comen sano, hacen ejercicio y desde el programa «Belleza XL» del canal E! Entertainment, cuya segunda temporada arranca este jueves en América Latina, buscan «democratizar y humanizar la moda.

En una entrevista con Efe a través de Zoom, las tres modelos brasileñas de talla Extra Grande (XL) hablan de sus carreras y de los prejuicios que han tenido que enfrentar en la vida y en la industria de la moda por ser «gordas».

GORDAS ORGULLOSAS

Es una palabra que Fluvia Lacerda, conocida como la Gisele Bundchen de la moda «plus size», no tiene reparos en usar al hablar de si misma y sus compañeras, pese a que a algunas personas les suene despectiva y por esa razón usan eufemismos como «llenitas».

Fluvia explica que en la primera temporada del programa la audiencia abrió los ojos a la realidad de las modelos de tallas grandes, algo que antes parecía «escandaloso, absurdo e inconcebible», y ahora en la segunda muestra las dificultades, obstáculos y aciertos de las carreras de las tres protagonistas.

«Las posibilidades que tenemos como modelos «plus size» son tan inmensas como las de los modelos convencionales», dice Lacerda, que ha invertido en su propia línea de ropa de baño, bikinis incluidos, y se queja de que los fabricantes de esas prendas no piensen en personas como ella.

«La industria de la moda tiene que existir para todas las personas por igual, porque por mucho que haya un prejuicio contra una mujer gorda, ella no desaparecerá por eso», señala.

BELLAS Y TAMBIÉN SALUDABLES

Mayara Russi, que está iniciando su carrera internacional y al igual que Fluvia Lacerda es ya conocida del público, pues participó en la primera temporada de la serie, habló con Efe sobre si es posible ser gordo y estar saludable.

Madre de dos hijos, los mismos que tiene Fluvia, dice que sus exámenes médicos indican que no tiene «nada que la gente relacione con la obesidad».

«Mi nutricionista dice que tu peso no define tu salud, pero los hábitos saludables sí. Si haces actividad física, comes bien, la mayoría de las veces no tienes nada de qué preocuparte», asevera.

Con 21 años, la «nueva» estrella de «Belleza XL», Nahuane, es la más joven de las tres y ha estado una temporada en Londres en búsqueda de más oportunidades en un mercado en crecimiento.

La moda está cambiando y empiezan a coexistir los modelos que se ajustan a los cánones de belleza con los que son más parecidos a las mujeres y hombres reales, aunque eso no signifique que estos últimos no tengan que cumplir con algunos requisitos.

NI MENOS DE 115 CENTÍMETROS NI MÁS DE 125

Gracias a este programa de «tele realidad», el público puede conocer lo que se necesita para ser la «nueva cara» de la agencia de modelos Ford junto con el programa «Belleza XL»: de 18 a 30 años, una altura superior a 1,70 metros y un ancho de caderas de 115 a 125 centímetros.

«Yo no sigo una dieta específica muy restringida, siempre trato de comer sano, hago ejercicio. A veces pongo algo en la dieta, pero no para bajar de peso, sino por mi bienestar, para mi salud», dice Nahuane Drumond.

Luego de su éxito en Brasil, la primera temporada de «Belleza XL» se estrenó en julio de 2019 en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Panamá y otros países de Latinoamérica, llegando a más de 49,5 millones de hogares.

En el segundo episodio de la serie de esta nueva temporada se sumará una cuarta integrante, elegida en un casting por Ford Models Curve, extensión de la agencia Ford Models.

POSITIVISMO CORPORAL

«Belleza XL» es una coproducción de NBCUniversal con Manjubinha Filmes, que se centra en el empoderamiento femenino, al dar voz a un número creciente de mujeres que rompen barreras para reafirmar su lugar en la sociedad.

«¡Es una causa, no es solo un trabajo! Necesito inspirar a las mujeres. Necesito que las mujeres se amen. Necesito que las mujeres entiendan que son hermosas a su manera», dice Mayara Russi.

Fluvia Lacerda explica que «gran parte del enfoque del programa es poner el foco en todas estas cárceles psicológicas que viven las mujeres en cualquier ámbito de su vida».

«Puedo ser feliz como soy y sí, soy una mujer gorda, soy feliz. No necesito justificar mi salud ante otras personas, porque cuando hablas con una modelo flaca, nunca preguntas cuánta hambre tiene, cuántas drogas está usando para inhibir su apetito, o cuánto de su cabello está por caer porque no come, y así sucesivamente».

Según Mayara, la audiencia de «Belleza XL», especialmente en las redes sociales, es sobre todo femenina, pero hay hombres interesados porque «están preocupados por este tema de la autoestima de su esposa, novia, hermana o madre».

Además, la falta de diversidad en la moda afecta tanto a hombres como a mujeres. «El gordo también sufre muchos prejuicios y sufre la escasez de esta disponibilidad de moda», dice Fluvia.

Las tres se quejan de que la carrera de modelo es corta, pero todas tienen planes para después.EFE