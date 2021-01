Homero: El perro que murió en bodega de avión de EasyFly en pleno vuelo

La dueña de Homero, María Fernanda Echeverry, denunció a través de su cuenta de Instagram que la aerolínea Easyfly le entregó a su perro muerto, durante un viaje a la ciudad de Cali, luego que la empresa le indicara que su mascota debía viajar en la bodega del avión.

María Fernanda relató que compró el tiquete “aclarando que viajaba única y exclusivamente con mi perrito (en cabina)”, pero que, al llegar al aeropuerto de Puerto Asís, le dijeron que debía enviarlo por bodega, y que la aerolínea no le explicó la razón de porqué no podía viajar junto a su perro.

“Jamás nos separábamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa sin aclarar me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota (me habían dicho que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debía ir en bodega), les insistí que lo dejaran viajar junto conmigo, les insistí y les insistí pero fue NO rotundo”, indicó Echeverry por medio de la red social.

Luego que la aerolínea le advirtiera que podría perder el vuelo, María Fernanda aceptó, pero exigió a Easyfly que ubicaran a Homero cómodamente, pero, al llegar a Cali, encontró a su mascota muerta.

“Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, además, según un video que compartió en sus historias de Instagram, el guacal del animal estaba envuelto en una bolsa. La mujer agregó que la aerolínea evadió cualquier tipo de responsabilidad.

María Fernanda dijo que tras consultar un experto, este le indicó que la causa de la muerte se pudo dar por hipotermia y posteriormente por hipoxia, que es cuando no hay suficiente oxígeno en la sangre y que el perro se debió quedar en el espacio antes de comenzar la cabina de pasajeros, atrás de la del piloto.

La periodista María Camila Díaz compartió en su cuenta de Twitter el video de Homero después de que le retiran el plástico a su guacal. “No puedo de la tristeza. Acabo de ver los mensajes internos en Instagram y veo uno de Mafe Echeverry. Me cuenta que viajó de Puerto Asís a Cali. En la aerolínea @EasyflyVuelos no le dejaron llevar a su perro en cabina. Le hicieron comprar un guacal”.

La respuesta de Easyfly

En la mañana de este viernes la aerolínea emitió un comunicado de prensa en el que afirmó que la mujer no presentó la documentación requerida para el transporte de Homero en la cabina, “que incluye certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas, en razón a lo cual la compañía ofreció a la pasajera, la opción de transportarlo en la bodega del avión en un guacal, como procede en estos casos”.

Además dijo que ellos como transportadores desconocen las condiciones de salud con la que viajan los animales o las temperaturas que pueden soportar y que esto lo deben informar sus dueños y determinar si con las normas aeronáuticas los animales pueden o no viajar. “Easyfly expresas sus condolencias a la pasajera y reforzará en su protrocolo las preguntas para que los dueños puedan determinar si en el caso de un viaje en bodega, la raza y las condiciones del animal cumplen con lo necesario para el transporte”.

Además, en su comunicado reiteró que sus procedimientos y protocolos están conforme a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Finalmentre explicó que para el transporte de animales en bodega tienen un área presurizada para “garantizar el adecuado transporte del origen del destino”.