Laura Acuña y sus hijos dan positivo para covid-19

La famosa presentadora comunicó a través de sus redes sociales este jueves, la noticia de su contagio, y adicionalmente informó que sus hijos y varios miembros de su familia cercana también están contagiados.

La bumanguesa aceptó además, que por ese motivo había estado alejada de las redes sociales u declaró que los colombianos “Nos estamos contagiando en las casas”.

En las redes anunció que tanto sus papás, como sus hermanos y sus hijos adquirieron el virus. “Lo habíamos tratado de evitar por todo lado, pensamos que íbamos a llegar a la vacuna sin tenerlo, pero no fue así” y agregó que se estaban cuidando y sin embargo se contagiaron en su casa: “Nos estamos contagiando en nuestro círculo donde nos sentimos seguros que es la casa porque no usamos tapabocas, no nos lavamos las manos a cada hora y creemos que no nos va a pasar nada. Resulta que no”.

Por otra parte recordó a los colombianos que el virus sí existe y que sus síntomas son muy notorios. Explicó que a ella y los miembros de su familia les afectó la garganta, además de padecer intensos dolores de cabeza, fiebre y algunos de los miembros de su núcleo perdieron el gusto y el olfato.

Laura dijo que encontró a una médica que llegó a su casa y atendió a sus hijos, que eran su mayor preocupación y agregó que aunque su prueba ya salió negativa, todavía tiene el dolor de cabeza que sufría como síntoma principal.

y finalmente, Acuña hizo un llamado a sus seguidores para que se sigan cuidando: “Ya esperamos lo más, ahora hagamos un último esfuerzo. Llevo en mis oraciones a los que siguen enfermos”, concluyó la presentadora.