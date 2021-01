Rescatan a ciervo que caminaba con un comedero para pájaros atascado en la cabeza

Un ciervo, fue rescatado en el estado de Colorado, Estados Unidos por los guardaparques después de que le clavaran la cabeza en un comedero de plástico para pájaros de 10 libras.

El oficial de Parques y Vida Silvestre de Colorado, Joe Nicholson, arrancó la pieza de plástico del cuello del venado después de someterla temporalmente en el suelo en las últimas horas. La vida silvestre, especialmente los ciervos y alces y a menudo buscan comida en cualquier lugar durante los meses de invierno en ese país.

«Colorado Parks insta a todos a quitar las redes de voleibol, las hamacas, las luces colgantes y otros artículos en los que los ciervos, especialmente los machos, pueden enredarse», dijo la agencia que cada año recibe informes de ciervos y alces que han muerto después de quedar atrapados en cercas o en artículos que les impiden comer.

Wildlife officer Joe Nicholson was able to remove this 10-pound plastic bird feeder on the neck of this mule deer near Pine on Saturday. pic.twitter.com/bmYDIE2g2k

— CPW NE Region (@CPW_NE) January 10, 2021