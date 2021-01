Ángela María Robledo le renuncia a Petro y confirma que se va de la Colombia Humana

La exformula presidencial de Gustavo Petro, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, anunció por medio de una carta que se retira de la Colombia Humana, al advertir que sus aspiraciones políticas no tienen espacio ni se ven reflejadas en esa colectividad.

La carta enviada al senador Gustavo Petro, y que Robledo dio a conocer a través de Twitter, recuerda las razones por las cuales se había unido a la Colombia Humana, resaltando que la iniciativa representaba puntos que durante su paso por el Congreso habían sido prioridad en su trabajo, como la defensa de la vida, el acceso a la tierra, garantías de salud y educación, energías limpias, entre otros temas que menciona.

En la carta, Robledo le agradece a Petro, pero le señala que ya no tenía posibilidad de actuar al interior del partido, “en 2018 con un programa esperanzador, constituimos la segunda fuerza política del país. Hoy, por circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios, siento que me quedé sin espacio político en Colombia Humana y he decidido renunciar”.

Para Robledo el cambio que requiere el país es con las mujeres, señala que se debe trabajar con una agenda construida desde y con las mujeres, proponga caminos y soluciones para el 99% de los colombianos y las colombianas.

“Mi condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento. He dicho en algunos medios que me quedé sin espacio político, y que ha resultado muy difícil hacer un trabajo conjunto contigo y adelantar una tarea de organización al interior del movimiento”, señaló la política en la misiva dirigida a Petro.

Robledo reiteró que su trabajo con diferentes sectores le ha mostrado que el proyecto debe pensarse de forma conjunta y en clave para el 99% de los colombianos.

“Hemos considerado que hay que trabajar por un espacio político en el cual se reconozca nuestra agenda. Durante estos meses, he ratificado mi condición de mujer y de lideresa que trabaja en clave colectiva de la mano de múltiples organizaciones y movimientos quienes aspiran a un profundo cambio para nuestro país”, aseguró Ángela María Robledo y mencionó una de sus premisas de toda su carrera “¡El cambio es con las mujeres o no será!”.

Señaló: “Sigo pensando que la propuesta programática de Colombia Humana es urgente para nuestro país, pero que debe abrirse para ser enriquecida con otras perspectivas que permitan avocar de manera serena pero firme la transformación política, social, económica y cultural que requerimos para dejar de ser uno de los países más desiguales y violentos del mundo”.

Prometió, además, que continuará trabajando en “una gran convergencia progresista” para que se haga realidad “ese gran pacto social y político que significó la constitución del 91”.

Finalizó la misiva dejando abierto el diálogo para trabajar en proyectos de interés conjunto como lo habrían sostenido hasta el momento.