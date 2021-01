Durante la cuarentena estricta autoridades intervinieron fiestas clandestinas en Chapinero y La Gaitana

En la noche del viernes 15 de enero y la madrugada del sábado 16, se encontraron dos fiestas clandestinas. Una en Chapinero donde 35 personas consumían licor, y la otra en un billar, en el barrio la Gaitana de la localidad de Suba, donde fueron sorprendidas 45 personas más.

En todos los casos se cerraron temporalmente los establecimientos y se impusieron comparendos por $969.094 a quienes se encontraban infringiendo las medidas establecidas para contener la propagación del Covid-19.

“Damos las gracias a la mayoría de bogotanos por el cuidado colectivo. Todos los esfuerzos son necesarios ante elevadísima ocupación hospitalaria. Pero la falta de conciencia de algunos es inexplicable. El personal de Salud trabajando día y noche, hospitales en máximas ocupaciones, pacientes esperando remisiones a UCIs y todavía hay unos irresponsables poniendo en riesgo su propia vida y la de sus familias”, indicó, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Además se suspendió temporalmente la actividad económica a siete establecimientos comerciales en las localidades de Suba, Tunjuelito, Antonio Nariño, Ciudad Bolivar y San Cristobal. Se realizaron 212 cierres voluntarios en diferentes localidades a lo largo de toda la jornada.

También se impusieron 723 comparendos por aglomeraciones, no respetar la restricción total a la movilidad, consumo de bebidas embriagantes en el espacio público, no utilizar tapabocas, abrir establecimientos comerciales sin requisitos legales, no respetar los horarios y el expendio de bebidas alcohólicas.