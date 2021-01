Maluma se convierte en el primer hombre en salir en la portada de Elle

Maluma será el primer hombre en aparecer en la portada de la revista femenina Elle. La nueva edición estadounidense saldrá en febrero.

Aparecerá en la portada con el pelo teñido de verde. El cantante la publicó en su cuenta de Instagram: «¡Este es Maluma, nena! La estrella más caliente del pop latino acaba de empezar», fue el titular.

«¡Gracias a @elleusa por hacerme el primer hombre en la portada de la revista, esto significa mucho para mí! Vamos a seguir soñando y logrando», escribió Maluma en su cuenta en Instagram.

«Por supuesto que el 2020 ha sido un año muy difícil para todos nosotros, pero siento que este fue mi mejor año hasta ahora, musicalmente, artísticamente y personalmente. Siento que he renacido», confesó el artista a Elle.

Maluma reveló que sus padres estaban muy felices de que hubiese pasado mucho tiempo en Colombia durante la pandemia. Y al mismo tiempo se preocupaban un poco por él porque no sabían qué iba a pasar con su trabajo.

«Mi trabajo es estar de gira, pero para mí esto ha sido muy positivo, estar aquí en Colombia. Me siento muy conectado de nuevo conmigo mismo», aseveró.

En mayo Maluma aparecerá en las pantallas de todo el mundo en la comedia romántica Marry Me (Cásate conmigo) con la cantante Jennifer López. En esta película su protagonista y también músico, Bastian, está comprometido con la de López. La última descubre que su media naranja le ha sido infiel con ella, y comienza así un romance con un profesor de matemáticas interpretado por el actor Owen Wilson.

«Jennifer, no solo es una compañera de trabajo, diría que es mi amiga. Es alguien a quien admiro, y es alguien a quien he seguido desde mi infancia. Así que para mí, ser parte de esta película fue casi surrealista», comentó.

Además, confesó a Elle que no le gusta entablar nuevas amistades. Sí que lo intenta en la industria musical, pero le resulta difícil. «A veces siento que quieren ser mis amigos, pero en cuanto me pongo de espaldas, me apuñalan», agregó.

Por ello, Maluma prefiere estar a salvo con los amigos que tiene. Con ellos siempre se siente cómodo. Cuando no tenía dinero, fueron ellos los que le estuvieron apoyando y le invitaron a su casa para almorzar.

«Ellos eran los que se reían de mí, y ahora están disfrutando de mi éxito. Así es la vida, simplemente estar agradecido por todo lo que ha pasado», concluyó.

Si bien la gira mundial del colombiano se suspendió en el 2020 debido a la pandemia, su popularidad fue al alza. En noviembre el cantante y su colega canadiense Abel Makkonen Tesfaye, conocido por su nombre artístico The Weeknd, estrenaron el videoclip para el tema Hawái.