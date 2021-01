Identifican a 4 viajeros con Covid-19 en Aeropuerto El Dorado

–Migración Colombia reportó este lunes que gracias a un trabajo articulado con el ministerio de Salud y las autoridades aeroportuarias, identificó a 4 pasajeros a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá con prueba positiva para Covid-19, dos de ellas de anticuerpos y dos pruebas PCR.

Los extranjeros, procedentes de México y República Dominicana, quedaron a disposición de autoridades de salud para evaluar su condición médica.

Según Migración Colombia, una vez se determine la condición médica por parte de las autoridades de salud y se establezca que los extranjeros no representan un riesgo para los demás pasajeros, se procederá con su salida del país.

Así mismo, se iniciará una actuación administrativa en contra de los 4 extranjeros y de las aerolíneas que los transportaron.

De otro lado, el El Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó que los extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento y poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad nacional, serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata.

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, desde que se declaró la emergencia sanitaria, Migración Colombia ha adelantado más de 56 mil verificaciones y ha expulsado a más de 600 extranjeros por no cumplir con las normas establecidas y poner en riesgo la seguridad nacional.

Para Espinosa Palacios, hechos como los registrados este fin de semana, en donde fueron ubicados por la Policía Nacional 65 extranjeros en una fiesta clandestina al sur de la capital de la República, no tienen ningún tipo de justificación en medio de una emergencia sanitaria y por ende, ha solicitado al Director de la Regional Andina se inicien las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de sancionar a este grupo de personas que con sus acciones ponen en riesgo no solo a la ciudad, sino al país.

El Director General de Migración Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para que se respeten las decisiones de las autoridades locales y departamentales, y en casos de evidenciar cualquier tipo de incumplimiento por parte de ciudadanos nacionales o extranjeros, a que se hagan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes.

«Este no es momento de bajar la guardia. El Covid no se ha marchado y no distingue pasaportes. Una persona que se pone en riesgo, está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales. No vamos a permitir que unos cuantos pongan en riesgo a la ciudad y al país», afirmó Espinosa Palacios.