Reinaldo Rueda fue presentado oficialmente como el director técnico de la Selección Colombia

Este martes 19 de enero en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla fue presentado en rueda de prensa el nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Reinaldo Rueda.



El presidente de la FCF, Ramón Jesurun le dio la bienvenida al nuevo estratega del seleccionado nacional, «Es un honor y un inmenso placer, en nombre de nuestro Comité Ejecutivo, darle la bienvenida a Reinaldo Rueda».

El profesor Reinaldo respondió las inquietudes de la prensa acreditada.

Las frases de Reinaldo

«He tenido contacto con los capitanes. Hemos intercambiado conceptos sobre el momento que están pasando ellos, ratificando su compromiso con la Selección nacional».

«Una de las tareas que hemos hecho como cuerpo técnico es tener un buen contacto con los equipos técnicos de los clubes, sobretodo con los de nuestra liga nacional».

«Es importante estimular los talentos que tenemos en Colombia. Es nuestra tarea explotar esos talentos y llevarlos a nivel de Selección».

«Espero que tengamos un ambiente de armonía. La salud social y mental de la Selección la debemos cuidar todos y me refiero a toda la familia de la Selección Colombia».

«Vamos a ser muy respetuosos con los cuerpos técnicos de las divisiones menores que ya están y que han hecho un buen trabajo».

«Han pasado 15 años de maduración, de seguir aprendiendo. Todo lo que hemos vivido y aprendido en Colombia, lo hemos podido llevar a otros países».

«Lo que nos motivó fue el orgullo patrio, el sentimiento y la distinción de asumir esta gran responsabilidad y este gran desafío. Queremos cumplir con todas las expectativas».

«Conocemos las virtudes de los jugadores que están en este proceso. Colombia va a ser muy fiel a lo que es el sentir del jugador colombiano, independientemente de los sistemas».

«Las convocatorias van a pasar por el rendimiento de los jugadores. El día a día va a ser determinante para agregar nuevos talentos a la Selección».

«Todo ha sido un proceso de lo que significó este ofrecimiento, con la expectativa de lo que significa dirigir acá. Siempre tuve ilusión de llegar acá».

«A veces prima más la especulación que el análisis sensato de lo que pasa en el fútbol. Debo tratar de ser objetivo y hacer un análisis de lo que pasó».

«El tema de los microcilos se supedita al momento de salubridad que estamos viviendo. No hay que hacer microcilos por hacerlos. Se buscarán los momentos precisos para ellos».

«Estamos ante un grupo de jugadores de gran capacidad y gran talento. Los que se van a ir acercando será por los méritos en sus clubes. No se puede hacer una transición radical».

«Por fortuna en la Selección Nacional hay hombres importantes y maduros. Es cuestión de poner la camiseta de la Selección por encima de todo».

«Empezaremos a evaluar y valorar a los jugadores de nuestra liga. En la medida que haya posibilidad de reunirnos, lo haremos».

«Nuestra metodología de trabajo es la misma. Queremos sacarle el mejor provecho a los talentos de nuestros jugadores por el bien de nuestra Selección».

«Colombia siempre ha sido un país muy hospitalario. En la medida que haya un talento colombiano que pueda aportarle a la Selección, será bienvenido».