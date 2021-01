EE.UU. sanciona a 3 individuos, 14 entidades y 6 buques por su vinculación con el sector petrolero venezolano

–El Departamento del Tesoro de EE.UU. informó este martes que incluyó en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a tres individuos, 14 entidades y seis buques por su vinculación con el sector petrolero venezolano.

Según detalla el Tesoro en un comunicado, los involucrados tienen nexos, concretamente, con «una red que intenta evadir las sanciones de EE.UU. al sector petrolero de Venezuela».

«Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela», dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

El funcionario añadió que «EE.UU. sigue comprometido con atacar a aquellos que permiten el abuso de los recursos naturales de Venezuela por parte del régimen de (Nicolás) Maduro».

Las personas sancionadas son el suizo Philipp Paul Vartan Apikian, el italiano Alessandro Bazzoni y el español-venezolano Francisco Javier D’Agostino Casado.

De acuerdo con la entidad estadunidense, Apikian es el propietario y director de Swissoil y «ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano».

D’Agostino, por su parte, según lo que dice el Tesoro, ha estado involucrado en el sector petrolero venezolano desde 2012 y «ha asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)».

Compañías y buques afectados

Las entidades afectadas por estas sanciones, que se conoce a apenas un día de que Donald Trump entregue el poder a Joe Biden, son:

-Elemento Oil and Gas Ltd (Elemento Oil), con sede en Malta, constituida en marzo de 2015 y donde Bazzoni es el único accionista.

-Elemento Solutions Limited, entidad constituida en el Reino Unido, bajo el control de Elemento.

-Element Capital Advisors Ltd, con sede en Panamá, incorporada en las Islas Vírgenes Británicas, propiedad o bajo control de D’Agostino.

-AMG SAS di Alessandro Bazzoni & C., constituida en Italia, bajo el control de Bazzoni.

-Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro, entidad italiana constituida como empresa unipersonal propiedad de Bazzoni.

-Jambanyani Safaris, con sede en Zimbabue, propiedad o bajo el control de D’Agostino.

-D’Agostino & Company, Ltd, ubicada en Venezuela, propiedad o bajo el control de D’Agostino.

-Catalina Holdings Corp., incorporada en Nueva York, propiedad o controlada por D’Agostino.

-82 Elm Realty LLC, es una sociedad de responsabilidad limitada de Nueva York, propiedad o bajo el control de D’Agostino.

En cuanto a los buques, el Tesoro precisa que se trata de cuatro operados por la empresa Fides Ship Management LLC, con sede en Odessa, Ucrania, que son: Baliar, Balita, Domani y Freedom; también está el Maksim Gorky, propiedad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela; así como el Sierra, de bandera rusa, propiedad de Rustanker LLC, que se encuentra en Krasnodarskiy Kray, Rusia.(Información RT).