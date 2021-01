Juan Pablo Montoya y Gabby Chaves este fin de semana el Roar Before The 24 en Daytona

Se acerca la disputa de las 24 Horas de Daytona (30-31 de enero), una de las pruebas de resistencia más importantes del automovilismo mundial y Colombia estará representada a la fecha con dos pilotos confirmados: Juan Pablo Montoya, y Gabby Chaves. Las actividades en pista para esta importante carrera comienzan este fin de semana del 22 al 24 de enero con el “Roar Before The Rolex 24” o rugido de los motores antes de Daytona 24, primera fecha puntuable para los participantes del IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021.



Juan Pablo Montoya estará alineado en el Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian, haciendo su debut con este equipo en la conducción del Acura DPi No.60 inscrito en la máxima categoría, y cumpliendo así la primera prueba del calendario del campeonato Endurance de IMSA que disputará este año; a la par con el mundial de duración FIA WEC y las 500 Millas de Indianápolis, mítica prueba que correrá con el equipo McLaren, con quienes ya trabajó en su paso por la F1.

Gabby Chaves por su parte participará en la categoría LMP3 con el equipo Forty7 Motorsports, conduciendo el Duqueine M30 – D08 número 7, auto que conducirá en la temporada 2021 del IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021, con las siguientes pruebas en su agenda:

Roar Before The 24, Enero 22-24

Rolex 24 Horas de Daytona, Enero 28-31

12 Horas de Sebring, Marzo 17-20

Mid-Ohio Sports Car Course, Mayo 14-16

Seis Horas de Glen, Junio 24-27

Canadian Tire Motorsport Park, Julio 2-4

Road America, Agosto 6-8

Motul Petit Le Mans at Road Atlanta, Octubre 6-9

Este año los organizadores del IMSA decidieron que dentro de la programación de la antesala de Daytona 24 se llevará a cabo una carrera de clasificación de 100 minutos, la Motul Pole Award 100, que tendrá lugar el domingo 24 de enero, la cual determinará la parrilla de salida para el 59º edición de la afamada prueba.

Además de establecer las posiciones iniciales para el Rolex 24, se otorgarán puntos del Campeonato WeatherTech para los participantes según las posiciones finales en el Motul Pole Award 100 bajo el nuevo sistema de puntos de clasificación para 2021 anunciado en septiembre que otorga 35 puntos al ganador de la pole. 32 puntos para el segundo lugar en la clasificación, 30 para el tercero, etc. En la Rolex 24 y en todos los eventos posteriores del Campeonato WeatherTech de 2021, la carrera ganada valdrá 350 puntos, 320 para el segundo, 300 para el tercero, etc.